www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.25 р. 100 JPY: 51.91 р.
EUR: 59.84 р. 10 CNY: 81.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология ПЛЮС
Распечатать

Заповедник "Уссурийский" защищает Сихотэ-Алинь

18 Апреля 2017, 11:35 | Приморье

Фотоконкурс Деловой газеты «Золотой Рог» «Заповедное Приморье»

 

Основанный в 1934 году сначала Супутинский, а ныне Уссурийский заповедник играет серьезную роль в изучении растительного и животного мира учеными ДВО РАН и реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы».

Находится он в глухих местах верховьев рек Комаровки и Артемовки вблизи сел Каймановка и Каменушка, территориально относясь к Уссурийскому городскому округу и Шкотовскому району. Его заповедный режим распространяется на 40 456 га дальневосточной природы, проявляющейся здесь большим разнообразием растительного и животного миров.

Девственные хвойно-широколиственные леса, сохраняющиеся, благодаря ограничению хозяйственной деятельности, царят здесь на склонах невысокого, до 700 метров, хребта Пржевальского горной системы Сихотэ-Алиня. Из хвойных деревьев наиболее распространены ель аянская, кедр корейский и пихта цельнолистная. Из лиственных пород – различные виды берез, лип, кленов, орех маньчжурский. Неширокие речные долины облюбованы тополем Максимовича, ясенем маньчжурским, ильмом долинным и пр. Особую непроходимость отдельных участков тайги придают лианы винограда амурского, лимонника китайского, актинидий аргута и коломикта.


 

 

 

 

 

В целом флора Уссурийского заповедника насчитывает 868 видов сосудистых растений, 252 – мохообразных, 118 – лишайников, 1364 – грибов, 210 видов водорослей. Наиболее редкими, краснокнижными являются сосна густоцветная, тис остроконечный, можжевельник твёрдый, заманиха высокая, принсея китайская, женьшень настоящий, калопанакс семилопастный.

Мир животных насчитывает 62 вида млекопитающих, среди которыхкраснокнижные, редкие и ценные – амурский тигр, дальневосточный леопард, гигантская бурозубка, пятнистый олень, гималайский медведь, дальневосточный лесной кот. Встречается около 160 видов птиц. В том числе редких и экзотических. Кроме того – 7 видов рептилий, 6 – амфибий, 12 – рыб. И очень большое разнообразие насекомых.

На фото: Уссурийский заповедник задействован в разнообразных международных и общероссийских научных программах.

Виктор КУДИНОВ. Фото Юрия РОГОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Виктор Кудинов
Теги: заповедник  уссурийский 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru