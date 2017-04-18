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Заповедник "Уссурийский" защищает Сихотэ-Алинь
Фотоконкурс Деловой газеты «Золотой Рог» «Заповедное Приморье»
Основанный в 1934 году сначала Супутинский, а ныне Уссурийский заповедник играет серьезную роль в изучении растительного и животного мира учеными ДВО РАН и реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы».
Находится он в глухих местах верховьев рек Комаровки и Артемовки вблизи сел Каймановка и Каменушка, территориально относясь к Уссурийскому городскому округу и Шкотовскому району. Его заповедный режим распространяется на 40 456 га дальневосточной природы, проявляющейся здесь большим разнообразием растительного и животного миров.
Девственные хвойно-широколиственные леса, сохраняющиеся, благодаря ограничению хозяйственной деятельности, царят здесь на склонах невысокого, до 700 метров, хребта Пржевальского горной системы Сихотэ-Алиня. Из хвойных деревьев наиболее распространены ель аянская, кедр корейский и пихта цельнолистная. Из лиственных пород – различные виды берез, лип, кленов, орех маньчжурский. Неширокие речные долины облюбованы тополем Максимовича, ясенем маньчжурским, ильмом долинным и пр. Особую непроходимость отдельных участков тайги придают лианы винограда амурского, лимонника китайского, актинидий аргута и коломикта.
В целом флора Уссурийского заповедника насчитывает 868 видов сосудистых растений, 252 – мохообразных, 118 – лишайников, 1364 – грибов, 210 видов водорослей. Наиболее редкими, краснокнижными являются сосна густоцветная, тис остроконечный, можжевельник твёрдый, заманиха высокая, принсея китайская, женьшень настоящий, калопанакс семилопастный.
Мир животных насчитывает 62 вида млекопитающих, среди которыхкраснокнижные, редкие и ценные – амурский тигр, дальневосточный леопард, гигантская бурозубка, пятнистый олень, гималайский медведь, дальневосточный лесной кот. Встречается около 160 видов птиц. В том числе редких и экзотических. Кроме того – 7 видов рептилий, 6 – амфибий, 12 – рыб. И очень большое разнообразие насекомых.
На фото: Уссурийский заповедник задействован в разнообразных международных и общероссийских научных программах.
Виктор КУДИНОВ. Фото Юрия РОГОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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