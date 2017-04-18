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Субботники в новом формате
Год экологии задает привычному большинству приморцам с детства мероприятию новые стандарты
Владивостокское отделение ДВЖД, как обычно, приступило к своим субботникам, не дожидаясь конкретной даты. Дело в том, что территории, на которых железнодорожникам требуется навести порядок после зимы, весьма обширны. Особого внимания требуют участки, примыкающие к железнодорожным путям в приморских городах и поселках. Муниципалитеты оставляют их без внимания, хотя доля вины горожан и поселенцев в скоплениях мусора у железной дороги значительно больше, чем поездов, проследовавших здесь, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Содержание в чистоте территорий является важной частью в том числе Государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы».
Надо сказать, что железнодорожники во всем стараются выдержать высокий уровень, и им небезразлично, что будут видеть возле путей из окон поездов тысячи пассажиров. А с другой стороны в связи с Годом экологии «РЖД» ввел новый корпоративный зеленый стандарт, нацеленный на снижение нанесения вреда окружающей среде на своих объектах недвижимости. По сути, это и реализация стратегии компании на долгие годы вперед и пилотный проект для всей транспортной отрасли, на основе которого планируется внедрить подобные программы для других транспортных предприятий.
Экологическая стратегия железнодорожников сегодня нацелена на то, чтобы к 2030 году сократить негативное воздействие железной дороги на природу и проживающих рядом с путями и станциями людей на 70%. Особый вклад в это работники Владивостокского отделения ДВЖД вносят, участвуя в субботниках. Выполнение задачи, поставленной стратегией, позволит отрасли уйти от резко выросших экологических штрафов. Кстати, в прошлом году все параметры экологической программы отрасли были выполнены всеми отделениями «РЖД», в том числе - Владивостокского отделения ДВЖД.
Безусловно, многие приморцы, участвуя в весенних субботниках, примут участие в посадке деревьев. По данным департамента лесного хозяйства Приморья в рамках программы лесовосстановления в этом году в крае планируется высадить свыше 3,5 миллиона саженцев - считай, что по два ростка на каждого жителя. Посадки будут проходить на пустырях и по выгоревшим лесам, по городам и селам в рамках их озеленения - в скверах, парках, на придомовых территориях. Особенно много предполагается высадить ели, кедров корейских, лиственницы и ясеня.
Не дожидаясь общего субботника, 6 апреля, около 50 владивостокцев приняли участие в экологическом субботнике в районе сопки Бурачека во Владивостоке. При этом его участники - члены спортивно-туристического клуба «Грин Тур» и добровольцы - не только занимались уборкой мусора в популярном месте отдыха первомайцев, но и продолжили реализацию общественного проекта создания нагорного парка растений Приморского края. При этом были высажены редкие и краснокнижные виды нашей дальневосточной флоры.
На острове Попова тоже не стали ждать краевого субботника, и решили взяться за наведение порядка в рамках двухмесячника чистоты, объявленного во Владивостоке. Шестого апреля островитяне вышли на уборку мусора, оставленного прошлогодними туристами. За этот день было собрано около 9 тонн разных отходов, которые пополнили растущую проблемную местную свалку.
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ по очередному празднику труда сказал, что общекраевой субботник в этом году состоится 22 апреля. Лично он решил во время его проведения принять участие в восстановлении сквера на ул. Бестужева, который и власти, и общественности удалось защитить от застройки. Будет высаживать кедры. А попутно решил проверить: вывезли или нет строители отсюда мусор и восстановлена ли детская площадка.
Конечно, ни один субботник не может обойтись без журналистов. В этом году представители СМИ по призыву Приморского отделения Союза журналистов России примут участие в уборке от мусора Нагорного парка вблизи ул. Тунгусской и в посадке деревьев.
Во Владивостоке общегородской субботник по времени совпадет с общекраевым - 22 апреля, но двухмесячник чистоты идет уже с 3 апреля и завершится 28 мая. При этом будут осуществляться уборка территорий и их благоустройство, посадка деревьев и кустарников, высадка цветочного наряда, установка и покраска урн, скамеек и столиков, приведение в приличный вид малых архитектурных форм и т.д.
Всероссийская экологическая акция «Зеленая весна», которая в Приморье в этом году пройдет впервые, не привязана к субботе. Для этого выбран четверг 27 апреля. В этот день студенты-волонтеры из ВГУЭС, и сотрудники Туристско-информационного центра Приморского края примут участие в подготовке территорий массового отдыха в Хасанском районе к очередному туристскому сезону.
Кстати, надо отметить, что в этом году краевой центр уже задолго до общего субботника стал выглядеть чище и комфортней.
На фото: Тотальная уборка территорий началась задолго до «официального» субботника.
Виктор КУДИНОВ. Фото автора.
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