Дамбы и водохранилища Приморья проверяют на прочность

Почти 2 млрд руб. зарезервировано на 2017 год для восстановления края после тайфунов «Лайонрок» и «Немтеун»

Подготовка к весеннему половодью в крае фактически завершена. Гидротехнические сооружения региона прошли плановую проверку, а работы по восстановлению и ремонту дамб проведены уже в 11 муниципалитетах. Финансирование выделят из резервного фонда нашего региона. Территориальная система РСЧС также готова к паводкоопасному периоду, численность группировки для проведения аварийно-спасательных работ доведена до 11 тысяч человек и более 2,3 тысяч единиц спецтехники.

По мнению губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, в крае необходимо сформировать долгосрочный план по строительству защитных противопаводковых сооружений.

Назло тайфунам

Посетившие в августе-сентябре 2016 года край тайфуны «Лайонрок» и «Немтеун» принесли в край трехмесячную норму осадков. Всего в Приморье были затоплены 113 сооружений, в том числе более 70 мостов и 200 километров дорог, 65 водопропускных труб, пострадали более 40 населенных пунктов, 4,5 тыс. домов с населением 14 тыс. человек, 43 населенных пункта оказались отрезанными от мира. Из-за паводка был объявлен режим ЧС федерального уровня.

Серьезные разрушения предполагают и в 2017 году выполнение работ на 95 водных объектах и гидротехнических сооружениях в 16 муниципалитетах края. 48 из них – расчистка русел и берегоукрепление, 47 – восстановление, ремонт дамб и других гидротехнических сооружений. К примеру, расчистка, спрямление и дноуглубление русел ручьев Сухой, Падь Устюговка для защиты поселка Терней уже проведены в плановом режиме. Об этом рассказала заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края Наталья ФЕДОРЕЦ.

Как сообщили в пресс-службе КГУП «Примтеплоэнерго», в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края на 2013-2017 годы» ведутся проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция гидроузла в пади 27 Ключ» (обеспечивающего наряду с Нежданкинским ГТС водой Дальнегорск) Цель - исключение фильтрации через тело плотины, что негативно влияет на безопасность сооружения.

Однако аварийно-восстановительные работы необходимо провести еще в восьми муниципалитетах края: Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском, Лазовском Партизанском районах, а также в Дальнегорском и Дальнереченском городских округах. В Ольгинском районе предстоит возвести временную насыпь на реке Милоградовка, капитальное сооружение которой сейчас проектируется. В текущем году также запланированы работы по расчистке и дноуглублению рек Партизанского района - Белой, Мельники, Тигровой, Постышевки, ручьев Малый Поселковый и Орлиный общей протяженностью более 10 километров. Расчистят почти три километра ручьев Калугин, Ближний и Масленников для защиты села Кокшаровка в Чугуевском районе. Кроме того, департаментом природных ресурсов подготовлена проектная документация и проведена государственная экспертиза еще по шести объектам.

В апреле должно прийти к логическому завершению строительство дамбы в Красноармейском районе края. Такое сооружение региональные власти возводят для защиты сел Рощино и Вострецово в рамках государственной краевой программы «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 г.г.» Эти села оказались в числе наиболее пострадавших от паводка, вызванного тайфуном «Лайонрок», в ходе разлива реки Большая Уссурка.

Эксперты отмечают, что подобный проект реализован впервые за постсоветский период, именно в последние два года разработана проектно-сметная документация для защиты населенных пунктов от наводнений. В его контексте осуществляется и строительство защитных сооружений и села Новомихайловка Чугуевского района. Общая стоимость возведения двух объектов составляет свыше 361 млн рублей.

Северяне установили защиту

К слову, определенные работы в северных районах края успели сделать и до наступления зимы, еще в 2016 году, в их числе отвод русла ручья Дождевого в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа. Произведена укладка труб, отсыпка мостового сооружения центральной подъездной дороги к Краснореченской специальной школе-интернату. проведены работы по расчистке русла реки от нанесённых деревьев и крупногабаритного мусора в Дальнегорске. Вице-губернатор кря Евгений ВИШНЯКОВ отмечал, что насыпные дамбы длиной около 200 метров были возведены в районе улиц Речная и Набережная. Укрепление берегов реки позволило отвести русло от жилых домов частного сектора в микрорайоне Горелое.

По словам ведущего специалиста первого разряда управления экономического развития и потребительского рынка администрации Чугуевского района Александра КОЛЕСНИКА, благодаря добросовестным подрядчикам многие работы удалось закончить еще до декабря 2016 года. Так, ООО «Дальнефтеснаб» под руководством Анатолия ДЮЛЬГЕРА уже ввел в строй ряд временных сооружений по защите населенных пунктов от паводков, в частности в Новочугуевке у реки Уссури, в районе Лугового переулка 13. Возведены подобные объекты (дамбы, как называют их местные жители, поскольку до сего времени такие масштабные проекты здесь еще не видели) в селах Шумное, Ленино. Село Антоновка теперь надежно защищено грандиозным сооружением с каменными 70 метровыми набросами.

В Нижних Лужках строители выполнили поставленные задачи буквально на пределе возможностей, изолировав прораны (промоины) в гидротехнических подпорах берегов. Подобные работы произведены и в деревне Соколовка.

Начальник отдела жизнеобеспечения администрации Кавалеровского муниципального района Александр ВАСЬКО отмечает, что работа по восстановлении гидротехнической сети была проведена буквально по горячим следам и за минимальные вложения еще в сентябре-октябре 2016 года. Подрусловый водозабор Кавалерово, находится в соседнем поселке Горнореченск, подземную инфраструктуру удалось вскрыть, убедиться в ее функциональности и затем исправить существенный ряд повреждений. Сегодня в районе ожидают второй транш денежных средств в размере 2 млн рублей, которые направят на следующий этап восстановительных работ. Эксперты считают, что вопрос затопления в ходе ливневых дождей решит строительство дамбы, которая не позволит воде смыть смотровые колодцы.

Попуски воды - по плану

Начальник производственного подразделения «Объединенный гидроузлы» Александра БАВЫЛКИНА обращает внимание на тот факт, что каждую осень все механизмы и шлюзы водохранилищ проходят плановый осмотр, который, безусловно, продолжается и весной. Уже сейчас на Богатинском и Пионерском гидроузлах - 3 и 6 апреля начали плановый сброс воды, так как приток, который будет обеспечен за счет таяния снега может вызвать переполненность конструкции.

«За зиму у нас произошла «проводка» запасов, проще говоря, воду выпили горожане. Но даже сейчас заполняемость Артемовского водохранилища составляет три четверти от всего объема (или около 100 млн куб. м воды). Поэтому, как только началось таяние снегов в верховьях рек Шкотовского плато, мы произвели санитарные «попуски» воды. Таким образом, к массовому таянию снега водохранилище имеет определенный запас объема для принятия весенних паводковых вод – 23 млн тонн. К слову, если неделю назад приток воды составлял +5 см за сутки, сейчас прибывает не более 1см, что увеличивает объем на 100 тыс. куб. м. Тогда как ежедневное потребление воды владивостокцами составляет 300 тыс. куб. м. Сегодня снег тает равномерно, что позволяет сдерживать приток воды, избегать кризисных ситуаций», - поясняет начальник производственного подразделения АГУ НФС (Артемовский гидроузел и насосно-фильтровальная станция) Евгений ИВАНЮРА.

По словам Александры Бавылкиной плановые сбросы из водохранилищ никогда не превышали установленные нормативы с момента принятия проектной документации на гидроузел. Однако зауженность и засоренность русел рек, вызванные чаще всего незаконными застройками особенно в районе Седанкинского водохранилища, потенциально является причиной затопления.

Так, установка габионных стен, заузивших на 1,5 м русло реки в районе жилых построек недалеко от Фетисов-Арены, может обернуться против местных жителей их возведших. При сильном наводнении река войдет в суженное русло, вода, стремящаяся в море, потеряет скорость и, «спотыкнувшись» о такое препятствие, подмоет на вид мощные стены.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», складывается катастрофическая ситуация с рекой, где искусственная насыпь 7-8 м из глинистого грунта растет, тем самым сужая русло уже в течение нескольких лет. Именно там, в районе ул. Маковского, 56 у трассы M- 60 идет постройка бизнес-центра. Можно только предположить, что очередной сброс воды в рамках плановых мероприятий, размоет глину, которая перекроет русло реки и вызовет подтопления близлежащих домов. Кстати, этот тот самый район, где несколько лет тому назад был смыт железнодорожный мост. Остается рассчитывать на активные действия следственных органов против лиц, производящих несанкционированную насыпь у водоохранной зоны.

КСТАТИ

В отличие от водозаборов подземно-галерейного типа, которые питают небольшие города и поселки Приморья, Владивосток получает воду из хранилищ стационарных. Потребление краевого центра и Артема питьевой водой обеспечивают три основных гидроузла - Артемовское, Богатинское и Пионерское (Седанкинское) водохранилища.

После тайфуна «Лайнрок» на гидротехнических сооружениях произошли некоторые разрушения бетонной воронки-перелива. В рамках региональной программы в Приморводоканале ожидают около 18 млн рублей на восстановительные работы.

На фото: Уже 33 апреля на Богатинском гидроузле был начат плановый сброс воды.

Яна МАЛЬЦЕВА. Фото автора.