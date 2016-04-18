Владимир Владимирович лично пригласил Галустяна во Владивосток

Летний кубок КВН пройдет в Приморском крае 11 сентября - главное соревнование чемпионов Высшей лиги впервые за всю историю кубка перешагнет за линию Урала через Сибирь и придет на Дальний Восток России. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», об этом договорились Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и Президент международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков.

Подготовку к мероприятию они обсудили на встрече, которая состоялась 15 апреля в московском Центральном Академическом Театре Российской Армии.

В ходе встречи, Владимир Миклушевский акцентировал, что Приморский край стал площадкой международных и всероссийских событий не только деловой, но и спортивной и развлекательной направленности. Так, в прошлом году в Приморье прошли этап Чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса», «Битва чемпионов», а также состоялся 23 Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Тогда около 1,5 тысяч творческих студенческих коллективов из 61 субъекта Российской Федерации на несколько дней собрались в Приморье.

«Уверен, что КВН вызовет не меньший интерес, тем более, что приморцы его любят. Это хорошая устоявшаяся традиция, которую мы хотим поднять на новую высоту", - акцентировал Губернатор Владимир Миклушевский.

Летний кубок, или, как его еще называют - Суперкубок, ежегодно проводится между чемпионами Высшей лиги КВН прошлых лет, начиная с 1994 года. В разное время соревнование принимали Одесса, Баку, Кипр, Сочи. Самой восточной точкой соревнования в 2002 году стал Ханты-Мансийск. С 2003 года Летний кубок окончательно обосновался в Сочи Краснодарского края.

Александр Масляков уже объявил о принятом решении в ходе второго четвертьфинала Высшей лиги КВН. Он подчеркнул, что проведение Суперкубка КВН-2016 в Приморье прерывает эту добрую традицию не случайно, и у него лично с краем связаны самые теплые чувства.

Кстати, выступавший в роли члена жюри известный кавээнщик и шоумен Михаил Галустян выразил огромное желание побывать во Владивостоке на Летнем кубке. Присутствовавший в зале губернатор Приморья Владимир Миклушевский с радостью пригласил Галустяна во Владивосток.

«Много лет назад бывал в Приморье, мы снимали там один из выпусков телепередачи "Алло, мы ищем таланты". Эта встреча до сих пор у меня в памяти. За последнее время там много нового, необычного произошло - появился громадный Дальневосточный федеральный университет. Хочется посмотреть, как сегодня выглядит Владивосток и показать его КВНщиками, которым, я уверен, интересно будет оказаться в этом городе и повстречаться с приморскими коллегами", - подчеркнул Александр Масляков.

Летний кубок состоится во Владивостоке в середине сентября. Сразятся чемпионы Высшей лиги КВН 2014 года – команда «Союз» из Тюменской области и 2015 года – «Сборная Камызякского края по КВНу» из Астраханской области. Организаторы уже приступили к поиску подходящей площадки и определению даты мероприятия.

Отметим, в этом году Клуб Веселых и Находчивых проводит Юбилейный сезон – в ноябре 2016 года игре исполняется 55 лет. Официальные Лиги КВН работают под эгидой творческого объединения АМиК. Команды, играющие в них, имеют возможность попасть в Премьер-лигу и в Высшую лигу. Сейчас Высшая лига состоит из четырёх игр 1/8-й финала, трёх четвертьфиналов, двух полуфиналов и финала. Чемпион Высшей лиги считается чемпионом всего клуба и получает право играть на Летнем кубке КВН.

Приморская лига КВН существует уже 27 лет. Сегодня в крае в КВН играют около 200 команд в турнирах разного уровня. В целом за годы современной российской истории через участие в движении КВН прошло более 30 тысяч приморцев.

Команды Приморского края достойно показали себя на международном фестивале «КиВиН-2016». По итогам конкурсных просмотров путевки в центральные лиги Международного Союза КВН получили три из них: «Сборная Приморского края», «Сборная ДВФУ» и «Уссурийские тигры».

Так в 2016 году вновь появилась Сборная команда Приморского края, которая была включена в Центральную Тихоокеанскую лигу КВН (Хабаровск). Также в 2016 году в новом формате начинает проводиться краевой турнир школьных команд КВН – с участием всех муниципальных образований края, где играет 800 школьников.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.