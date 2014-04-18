На Дальневосточном МедиаСаммите обсудят правила игры журналистов и пресс-служб

Правила игры журналистов и пресс-служб необходимо выработать на Медиасаммите, об этом, комментируя формирующуюся повестку дня предстоящего Дальневосточного МедиаСаммита, заявила старший помощник начальника следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская в интервью телеканалу ОТВ-Прим.

В силу своего географического положения, разницы в часовых поясах Дальний Восток, считает она, задает повестку дня всей стране. Это большая ответственность. Поэтому здесь особенно необходима точная и качественная работа с информацией.

По словам Авроры Римской, зачастую между журналистами и пресс-службами происходит подмена понятий. «Неоднократно бывало так, - говорит старший помощник начальника следственного управления, - что пресс-служба нашего ведомства выпускает в свет информацию на тему, как не стать жертвой маньяка, а коллеги-журналисты в погоне за «жареным», переворачивают ее в своих интересах. И получается так, будто бы город попросту наводнен маньяками. Теряется смысл информации, она попросту искажается».

Для того, чтобы так не происходило, считает Аврора Римская, на Дальневосточном МедиаСаммите необходимо совместно выработать определенные правила игры, которые приняли бы и журналистское сообщество, и службы по связям с общественностью, сообщили ZRPRESS.Ru в Оргкомитете Первого Дальневосточного Медиасаммита.

Кроме того, старший помощник начальника следственного управления Следсвенного комитета по Приморскому краю готовится принять непосредственное участие в Дальневосточном МедиаСаммите. По предварительной информации, в рамках обсуждения правовых новаций в сфере деятельности масс-медиа в России Аврора Римская планирует выступить с докладом о защите прав детей, ставших жертвами преступных посягательств.

Досье ZRPRESS: Первый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет во Владивостоке 15-16 мая. На него соберутся представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР. Организаторами форума выступает Приморское краевое отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет. Также на МедиаСаммите во Владивостоке подведут итоги конкурса для журналистов и СМИ. Почетный приз будет присужден "За верность профессии" по выбору приморских журналистов.