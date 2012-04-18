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В Приморье увеличилось количество «белых воротничков»
По сравнению с прошлой переписью среди молодежи в возрасте 16-29 лет зафиксирован рост на 53,1% численности лиц с высшим (включая послевузовское) профессиональным образованием, а число лиц со средним и начальным профессиональным образованием сократилось на 19% - в 2,4 раза. Об этом сообщает Приморскстат.
Сокращение численности молодежи, имеющей основное общее образование (9 классов) и среднее (полное) общее образование на 32,9% и 30,7% соответственно объясняется, главным образом, тем, что в эту категорию вошло малочисленное поколение 1990-х годов рождения, а также тем, что молодежь, окончившая образовательное учреждение, продолжила обучение. Об этом свидетельствует и рост числа лиц с неполным высшим образованием (на 55,8%). Однако следует отметить, что 7237 человек в возрасте 16-29 лет имеют лишь начальное общее образование.
«Золотой Рог».
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