Во Владивостоке в "Буке" по субботам действует особое правило

Свой приезд во Владивосток Френсис Ландивар считает подарком судьбы



Еженедельный клуб любителей английского языка «Do you speak English?» стал популярным проектом молодежной библиотеки «Бук» во Владивостоке.

Любой желающий, независимо от возраста и уровня владения языком, может бесплатно записаться и стать участником клуба, главное правило которого - говорить только по-английски.

Участники, конечно, могут слушать, не вступая в дискуссию (за язык тянуть никого не станут), а могут наоборот проявить себя и не просто показать знания английского, но и поделиться своими мыслями на заданную тему.

- Поклонников клуба становится больше с каждой неделей, чему я очень рад! - отметил создатель клуба Френсис Ландивар, представитель международной организации «Руки помощи».

Досье "Золотого Рога": Френсис Ландивар родился в Перу, окончил Академический институт драматического театра в Риме. Благотворительностью занимается более четверти века. Побывал в 42 странах мира. В 18 из них участвовал в различных благотворительных программах. Вот уже 15 лет живет во Владивостоке, приехав из Таиланда.

Свой приезд во Владивосток Френсис считает подарком судьбы. По его словам, он планировал поселиться в Китае, но его друг пригласил погостить во Владивостоке.

- Приехал на недельку, - вспоминает Френсис, - и понял, что Владивосток - тот город, который искал. Ощущение восторга не покидает меня все время, что здесь живу. Мне нравятся люди, энергетика, атмосфера города. Здесь я встретил свою любовь и создал семью.

Френсис признается, что идея проекта появилась спонтанно, тем не менее, первая встреча не заставила себя долго ждать.

- Каждую субботу я стараюсь донести что-нибудь полезное до своих слушателей, заинтересовать их, - говорит Френсис. - Недавней темой нашей встречи, например, стало persistence (упорство). Кто-то приходит сюда, чтобы исключительно попрактиковаться в иностранном языке, а кто-то хочет научиться новому, расширить кругозор и в итоге, возможно, посмотреть на свою жизнь с другой стороны. Во всяком случае, каждый получит то, за чем пришел и даже больше! Мне невероятно приятно, что я не только делюсь своими знаниями и опытом, но и взамен получаю огромную, искреннюю отдачу! Любую тему, какой бы она не была, я пропускаю через любовь. Я уверен, что всё нужно делать с любовью!

Неудивительно, что желающих поучаствовать становится больше, ведь позитивный настрой Френсиса, его необычная подача информации и, главное, искренность - никого не оставляют равнодушным и заставляют улыбаться!

Диана ОНАСЕНКО.