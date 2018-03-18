Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке в "Буке" по субботам действует особое правило
Свой приезд во Владивосток Френсис Ландивар считает подарком судьбы
Еженедельный клуб любителей английского языка «Do you speak English?» стал популярным проектом молодежной библиотеки «Бук» во Владивостоке.
Любой желающий, независимо от возраста и уровня владения языком, может бесплатно записаться и стать участником клуба, главное правило которого - говорить только по-английски.
Участники, конечно, могут слушать, не вступая в дискуссию (за язык тянуть никого не станут), а могут наоборот проявить себя и не просто показать знания английского, но и поделиться своими мыслями на заданную тему.
- Поклонников клуба становится больше с каждой неделей, чему я очень рад! - отметил создатель клуба Френсис Ландивар, представитель международной организации «Руки помощи».
Досье "Золотого Рога": Френсис Ландивар родился в Перу, окончил Академический институт драматического театра в Риме. Благотворительностью занимается более четверти века. Побывал в 42 странах мира. В 18 из них участвовал в различных благотворительных программах. Вот уже 15 лет живет во Владивостоке, приехав из Таиланда.
Свой приезд во Владивосток Френсис считает подарком судьбы. По его словам, он планировал поселиться в Китае, но его друг пригласил погостить во Владивостоке.
- Приехал на недельку, - вспоминает Френсис, - и понял, что Владивосток - тот город, который искал. Ощущение восторга не покидает меня все время, что здесь живу. Мне нравятся люди, энергетика, атмосфера города. Здесь я встретил свою любовь и создал семью.
Френсис признается, что идея проекта появилась спонтанно, тем не менее, первая встреча не заставила себя долго ждать.
- Каждую субботу я стараюсь донести что-нибудь полезное до своих слушателей, заинтересовать их, - говорит Френсис. - Недавней темой нашей встречи, например, стало persistence (упорство). Кто-то приходит сюда, чтобы исключительно попрактиковаться в иностранном языке, а кто-то хочет научиться новому, расширить кругозор и в итоге, возможно, посмотреть на свою жизнь с другой стороны. Во всяком случае, каждый получит то, за чем пришел и даже больше! Мне невероятно приятно, что я не только делюсь своими знаниями и опытом, но и взамен получаю огромную, искреннюю отдачу! Любую тему, какой бы она не была, я пропускаю через любовь. Я уверен, что всё нужно делать с любовью!
Неудивительно, что желающих поучаствовать становится больше, ведь позитивный настрой Френсиса, его необычная подача информации и, главное, искренность - никого не оставляют равнодушным и заставляют улыбаться!
Диана ОНАСЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке в "Буке" по субботам действует особое правило
- К юбилею на всех парусах
- Юные мультипликаторы Приморья покажут свой "Мир на ладони"
- Владивостоку не хватило "Довлатова"
- Виталий Веркеенко: "Здравия желаю. Честь имею"
- Столицей Тотального диктанта-2018 стал Владивосток
- Главный приз в номинации "Снято на смартфон" фестиваля "Веселая ларга" остался во Владивостоке
- "Если хочешь выговориться у бара - приходи в будние дни"
- Вместо Мутко и Жукова
- Воспитанники детских домов Приморья начинают борьбу за Лондон
Новости раздела
- Во Владивостоке в "Буке" по субботам действует особое правило
- Педагогам Приморья предлагают обучить школьников раздельному сбору отходов
- Приморских водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте
- Участки для голосования по выбору объектов для благоустройства готовы в Приморье
- Многоуважаемый шкаф заболел
- Привлечение школьников к труду вызвало ожесточенный спор в Приморье
- Пираньи в Приморском океанариуме не спешат показывать зубы
- Молодежь убегает из Приморья
- Владивосток - столица де-факто
- Tele2 и Disney осуществят мечту начинающих режиссеров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
- "Сименс Финанс" расскажет бухгалтерам об изменениях учёта в лизинге
- Зарплаты и цены гонят приморцев на запад
- Банкиров в Приморье вышвыривают за дверь
- Приморские айтишники хотят жить в Эмиратах
- Дольщики бьются за Снеговую падь
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
- Уникальный рыбный рынок откроется через полтора года во Владивостоке
- Главу "Роснефти" наградили в Приморье