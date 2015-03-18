Вид на Золотой Рог вывел Владивосток в десятку

Что даст приморской столице попадание в рейтинг National Geographic?

Владивосток попал в список ТОП-10 городов мира с чудесными видами на океан, по версии знаменитого журнала National Geographic. В этот же рейтинг вошли такие города, как Сан-Диего, Тель-Авив, Марсель и Таллинн. Столица Приморья стала единственным российском городом в этом списке (даже Санкт-Петербург и Калининград не смогли составить конкуренцию ночному виду на Золотой мост), сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Появление Владивостока в рейтинге говорит о том, что изменения последних лет не прошли незамеченными для иностранцев, а имидж города в глазах мировой общественности становится все более позитивным.

«Золотой Рог» провел опрос, пытаясь выяснить, что даст это городу, будет ли этот факт способствовать привлечению туристов, собираются ли его использовать в своих программах представители турбизнеса и что думают об этом представители других государств, проживающие во Владивостоке.

Ольга КУДРЯВЦЕВА, руководитель Приморского регионального союза туроператоров, председатель Общественного совета по развитию туризма в Приморье, директор туристической компании «Каникулы»:

- Замечательная новость! Где бы я ни бывала, я всегда и всем говорю о том, что Владивосток - лучший город на планете, и теперь этому есть внешнее, да еще такое солидное подтверждение. Я горжусь тем, что мой любимый город отмечен на столь высоком уровне. Особенно приятно, что это объективный, честный рейтинг, в который попадают не за деньги, а за реальные достоинства туристических объектов.

Факт попадания в ТОП-10 нужно активно использовать: упоминать в существующих программах и маршрутах и создавать под него новые, включать в презентационные буклеты и листовки, использовать на профильных выставках в Москве и за рубежом. За границей порой из ничего делают событие и превращают обычный с виду объект в яркую туристическую достопримечательность, а у нас появился такой реальный повод!

Безусловно, есть препоны и проблемы, мешающие более активному развитию внутреннего и въездного туризма, но работа по их устранению ведется, и она очевидна. И потом, если вместо того, чтобы работать, кивать на негативные моменты, мы никогда не выберемся из кризиса, в котором оказалась отрасль. К счастью, все больше игроков местного туристического рынка это понимают и «засучивают рукава».

Мне довелось много где побывать и много чего увидеть. У нас лучшее море на планете и лучшие виды на него! Единственный недостаток - у нас очень короткое «теплое лето» и не совсем хорошие дороги. Все остальные недостатки меркнут на фоне мощного природного потенциала, которым располагают Владивосток и Приморье.

Рупджйоти Брахма КАРДЖИ, генеральный консул Индии во Владивостоке:

- Прежде всего, я бы хотел поздравить жителей Владивостока с этим событием! Этот прекрасный город заслуживает того, чтобы быть в столь весомом рейтинге. Бухта Золотой Рог и Золотой мост являются захватывающими дух достопримечательностями и должны быть по достоинству оценены миром.

Появление Владивостока в десятке городов с лучшим видом на океан, несомненно, представит город в более выгодном свете в глазах потенциальных туристов со всего мира и будет способствовать продвижению не только приморской столицы, но и всего региона как туристического направления.

Уверен, что факт включения города в рейтинг поспособствует продвижению Владивостока на туристическом рынке Индии. По моему мнению, Дальний Восток и Приморье в частности обладают колоссальным потенциалом в плане развития туризма, однако осведомленность потенциальных туристов из Индии о туристических возможностях региона крайне мала. Необходимо приложить усилия для того, чтобы увеличить поток индийских туристов в регион. Одним из лучших способов решения проблемы может стать приглашение индийских кинематографистов на Дальний Восток для съемок фильмов на фоне местных пейзажей. Это способствовало бы продвижению региона в качестве туристического направления среди индийских кинозрителей. Кроме того, региональным туроператорам нужно принимать участие в туристических выставках в Индии.

ПАК Хюн Бон, директор Представительства Национальной организации туризма Кореи в г. Владивостоке:

- В определенном смысле Владивосток заслужил данную строчку в рейтинге National Geographic. Саммит АТЭС в 2012 году, а также его объекты стали широко известны не только в России. С точки зрения стороннего наблюдателя, иностранца, чтобы продолжать оставаться в списке, Владивостоку нужно строить новые интересные и актуальные объекты, улучшать качество жизни горожан и условия пребывания иностранных граждан.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ, руководитель представительства Управления по туризму Северных Марианских островов в г. Владивостоке:

- Мы все «сидим» в социальных сетях - какие пейзажные фотографии Владивостока мы видим там чаще всего в последнее время? Однозначно панорамные фото Золотого моста! Какие изменения претерпели программы экскурсий для гостей Владивостока? Они теперь в обязательном порядке включают проезд по Золотому мосту, а в теплое время года еще и прогулки на катере с осмотром этого моста. Несмотря на то что появление этого объекта на карте Владивостока сопровождалось множеством проблем, а первичная реакция жителей на этот проект была неоднозначной, сейчас все понимают, что мост стал украшением города. Для развития въездного туризма появление этой новой достопримечательности имеет огромное значение: у нас теперь есть не просто море и неординарный ландшафт - у нас есть объект, который объединяет пространство, создавая неповторимую картину единения воздуха, моря и наших чудесных холмов.

С точки зрения туризма каждому городу или туристическому направлению есть чем гордиться. Северные Марианские острова, которые мы представляем в России, гордятся своим климатом и необыкновенной чистотой воды, их сильная сторона - это экология и природа. Владивосток по праву может гордиться своеобразностью и уникальностью своего ландшафта, чудесными видами на море, и Золотой мост как раз акцентирует внимание на этой сильной стороне нашего города как туристического объекта. Вне всякого сомнения, его наличие способно усилить интерес к Владивостоку как месту туризма. Однако Золотому мосту тоже нужны пиар и маркетинг. Наибольшие перспективы в этом вопросе видим в том, чтобы Золотой мост становился участником различных акций (флешмобов), которые будут иметь резонанс как минимум на внутрироссийском (а лучше - международном) уровне или непосредственно объектом этих мероприятий. Конечно, речь не о демонстрациях и подобных массовых акциях - нужны позитивно окрашенные и интересные акции. Чем оригинальнее задумка, тем больше эффект!

Фото Андрея Савина.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.