На Дальнем Востоке начали выдавать бесплатные гектары

Вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на прошедшей неделе побывал в Благовещенске с рабочим визитом и вручил первые пять сертификатов на бесплатный гектар земли, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Причем первые сертификаты на бесплатный гектар земли крестьяне Амурской области получили с бонусом: по местному закону, который заработал в Приамурье две недели назад, каждый житель региона имеет право на 10 га земли, однако уже решено, что и этот немалый размер угодья увеличат вдвое. Пока участок выдается на три года для ведения личного подсобного хозяйства и КФХ и, если предпринимателю удастся за это время запустить на нем бизнес, передается в безвозмездную собственность.

«Мы уверены в тех, кому даем эту землю, – заявил глава региона Олег Кожемяко. – С каждым заявителем глава обязательно встречается и изучает его бизнес-план. Мы готовы помогать таким людям реализовать свои планы».

По словам Трутнева, на данный момент на Дальнем Востоке в госсобственности находятся более 600 млн га земель различных категорий, которые могут быть предоставлены под конкретные задачи - строительные, фермерские или бизнес-нужды.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.