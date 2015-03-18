Во Владивостоке "Кулинарный поединок" собрал друзей

Общественный совет предпринимателей Приморья и Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров приняли участие в проведении «Кулинарного поединка», который был организован Дальневосточной межрегиональной общественной организацией инвалидов «Ковчег», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Это мероприятие уже стало традиционным и было приурочено к празднованию 8 Марта. Поэтому главными героями поединка стали женщины. Но и мужчины не остались в стороне, продемонстрировав свое кулинарное мастерство.

Состязание состояло из двух частей. Сначала конкурсанты представили свои домашние работы, а затем из предложенных овощей и фруктов экспромтом творили на месте. Жюри возглавил шеф-повар Международной школы гостиничного менеджмента Петр БАЕВ. Задача у него была не нелегкая - из нескольких десятков мастерски приготовленных блюд выбрать лучшие. Полет фантазии кулинаров не был ограничен конкретной тематикой, а потому приятно порадовали гостей своим вкусом тыквенный десерт Игоря БАБЕЛО, фруктовый плов Антонины РЫЧКОВОЙ, оладушки с припеком Аллы БОРОДИНОЙ, печеночный рулет Натальи БОРОВОЙ, пицца от супругов ГАЛКИНЫХ.

Настоящим праздничным сюрпризом для всех присутствующих стал букет цветов из овощей от Светланы ЧУВАШОВОЙ. Светлана Александровна призналась, что создавать букеты из привычных свеклы, моркови, картофеля, лобы научилась еще в молодости, случайно попав на мастер-класс местного шеф-повара. С годами она оттачивала свое мастерство, и теперь ее съедобные букеты едва можно отличить от цветочных. В чем и убедились участники поединка.

Любой конкурс предполагает победителей, но в этот праздничный день решено было отметить всех участников. Призеры получили главные награды, а все остальные - поощрительные призы. Во время вручения подарков Юлия ПАК, председатель ОСПП, отметила неиссякаемый оптимизм и горячий энтузиазм, с которым эти люди отнеслись к участию в конкурсе. Она пожелала всем собравшимся и в дальнейшем сохранять свою активность и поддерживать друг друга.

Также необходимость таких мероприятий подчеркнул президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ: «Конкурс проводится уже в шестой раз. И желающих принять участие становится все больше. Конкурсанты не только увлеченно готовят, стараясь угостить друг друга, но и с удовольствием общаются межу собой. Это важно для людей, мы видим их счастливые глаза».

Светлана ГУСЕЙНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.