Во Владивостоке бесплатно принимают всех желающих в школу "Управдом"

Во Владивостоке прошло очередное занятие в муниципальной школе «Управдом», которая уже третий год работает в краевом центре и бесплатно обучает горожан, неравнодушных к своему жилью и желающих грамотно управлять своей собственностью - многоквартирным домом.

Школа «Управдом» организована администрацией города Владивостока для того, чтобы научить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени собственников жилья выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг.

«С 2005 года Жилищный кодекс в нашей стране изменился, и практически все инструменты были переданы от муниципальной власти в руки самих жильцов. Наша задача – помочь жителям разобраться во всех сложностях процесса», - прокомментировал глава города Игорь ПУШКАРЕВ.

Люди, к сожалению, слабо представляют себе, что происходит в их домах. До сих пор в сознании многих не прижились такие понятия, как общедомовая собственность, места общего пользования, о которых надо заботиться не меньше, чем о своей квартире. Школа «Управдом» дает возможность стать опытнее, узнать новое непосредственно от специалистов в области ЖКХ.

Что входит в обязанности управдома, какие права у собственника, как правильно составить договор с управляющей компанией, как оформить землю под многоквартирным домом, как лучше распорядиться общедомовым имуществом, как грамотно подготовить документы на участие в программах капремонта - эти и другие вопросы обсуждаются на занятиях школы управдомов.

«Такие занятия проходят в актовом зале администрации города. И хотя они рассчитаны в первую очередь на председателей и членов советов многоквартирных домов, мы приглашаем на них всех желающих, - сообщил начальник управления жилищного фонда Григорий ПЕЙХВАССЕР. – Все занятия проходят с аншлагом. Оно и понятно: на встречи со слушателями мы приглашаем ведущих специалистов, работающих в сфере ЖКХ, представителей ресурсоснабжающих организаций, экспертов. Программу занятий формируем исходя из обращений граждан. Наиболее актуальные и сложные темы рассматриваем не один раз, возвращаясь к ним спустя месяц-другой».

Темой очередного урока стал порядок получения субсидий на оплату коммунальных услуг, а также алгоритм действий собственников жилья для перерасчета платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества.

«Год назад меня избрали в совет дома, и я теперь стал своего рода посредником во взаимоотношениях жильцов и управляющей компании. А юридических и других знаний не хватает, поэтому считаю, что создание школы – нужный и своевременный шаг», - поделился с «ЗР» Владимир ИВАНОВ.

«Я посещаю школу «Управдом» уже третий год, с самого первого занятия. Домового совета в нашем доме нет, я просто один из собственников жилья, - сообщила нам Нина ПОПОВА. - Как и большинство горожан, пребывала в информационном вакууме - не знала даже, откуда берутся суммы в платежке. Государство наделило нас правами собственника, но не объяснило, как пользоваться своими правами. Сейчас, благодаря школе управдомов, я знаю, куда и к кому обращаться по тем или иным вопросам, что требовать с управляющей, с производителей коммунальных услуг. Школа помогла мне во многом разобраться. Я и соседей своих теперь консультирую. А так как являюсь председателем первичной организации общества инвалидов, то консультирую и их. Они обращаются ко мне с вопросами, просят помочь, подсказать, как поступить в той или иной ситуации, к кому обратиться. И я стараюсь указать верный путь. В этом мне помогают знания, которые я получила в школе «Управдом».

Обучение в школе «Управдом» бесплатное и доступное для всех желающих. Материалы всех проведенных уроков размещены на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru в разделе «ЖКХ».