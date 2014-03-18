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Уже свыше 10 тысяч приморцев подключили услугу "Автоплатеж ЖКХ"
Появившаяся в январе 2014 года новая услуга Сбербанка - «Автоплатеж ЖКХ» - становится все более популярной у жителей края. Сегодня ее подключили уже более 10 тыс. приморцев. Удобный сервис позволяет автоматизировать оплату жилищно-коммунальных услуг, экономя время и деньги. При этом плательщик продолжает контролировать свои расходы и может отменить оплату при необходимости.
- Внедрение современных банковских технологий для удобства наших клиентов - это одна из наших ключевых задач в рамках реализации новой Стратегии развития банка 2014-2018, - рассказывает начальник отдела «Банк XXI» Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Светлана КАЛИНИНА. - Сервис «Автоплатеж ЖКХ» - это кардинальное расширение функционала распространенной повсеместно услуги «Автоплатеж» за сотовую связь. Проще говоря, если раньше «Автоплатеж» позволял автоматически пополнять счет только мобильного телефона, то теперь наши клиенты могут аналогичным образом оплачивать счета поставщиков различных жилищно-коммунальных услуг.
Сейчас жители Приморья могут подключить к «Автоплатежу» более 50 различных компаний, предоставляющих услуги обслуживания жилого фонда (управляющих компаний), электро-, тепло- и водоснабжения, стационарной телефонной связи и Интернета, домофона и даже ГИБДД (для оплаты штрафов). Причем процесс заведения в базу различных организаций продолжается непрерывно, поэтому список постоянно пополняется.
Сервис «Автоплатеж ЖКХ» подключается абсолютно бесплатно - сделать это можно самостоятельно в системе интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн» либо у сотрудника в отделении банка. Абонентская плата также отсутствует.
Услуга работает следующим образом. Пользователь выбирает из базы требуемого поставщика услуг, определяет максимально допустимую для списания сумму (например, 1000 рублей) и дату списания (допустим, 1 числа каждого месяца). Соответственно, 1 числа ближайшего месяца на сотовый телефон приходит SMS-уведомление о планируемом списании средств, которое можно отменить, отослав SMS-сообщение с кодом отмены на номер 900. Если такое сообщение не поступит, платеж будет осуществлен в соответствии с выставленной в квитанции суммой.
Подробнее об услуге «Автоплатеж ЖКХ» можно узнать сайте банка www.sberbank.ru.
ОАО “Сбербанк России”. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. Реклама.
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