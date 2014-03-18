В большинстве неприятностей, а то и трагедий, происходящих с «участием» огнестрельного оружия, виноваты их владельцы

На территории Приморья зарегистрировано более 80 тысяч владельцев оружия. На руках у граждан, по данным Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю, находится 127 тысяч единиц «стволов» различного назначения.

Это гладкоствольное, нарезное, комбинированное оружие, а также травматические пистолеты, которые теперь называются гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения. Причины, по которым люди решают приобрести ружье или пистолет, у каждого свои. Кто-то является заядлым охотником и, не пропуская ни единого сезона, устремляется в тайгу или на берега водоемов, кто-то собственное спокойствие и безопасность связывает с наличием в доме ружья. Так, из названного выше количества порядка 24 тысяч единиц - оружие самообороны. Но вне зависимости от причины, побудившей завести пистолет или ружье, каждый владелец этого источника повышенной опасности должен строго соблюдать правила его хранения и пользования.

Между тем последние события 2014 года, связанные со стрельбой в московской школе и сахалинском храме, позволяют сделать вывод, что с этим как раз не все в порядке. Приморье, к счастью, избежало столь громких инцидентов с применением оружия, однако и здесь ЧП тоже были зафиксированы, когда в Арсеньеве находящийся при исполнении служебных обязанностей охранник был убит своим же собственным оружием, а из компании охотников в Партизанском районе в результате выстрелов два человека не вернулись домой.

Эти случаи стали поводом для внеплановых проверок обладателей оружия специалистами лицензионно-разрешительной системы УМВД по Приморскому краю.

- В ходе проверок выявлены нарушения правил перерегистрации оружия и его хранения, - рассказал «Золотому Рогу» заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю Дмитрий ПЯТИГОРИК. - Например, на момент проверки в некоторых квартирах сейф для хранения оружия был открыт или ключи от него находились в запирающем устройстве, так что члены семьи имели фактически свободный доступ к оружию.

Еще одно нарушение, не массовое, но все-таки встречающееся в нашем крае, - стрельба в неустановленном месте. Так, в поселке Ольга владелец ружья решил пристрелять его у себя на огороде. Как правило, такие развлечения для стрелка заканчиваются конфискацией оружия и патронов к нему либо лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия.

- Желание владельцев пострелять из нового ружья вполне понятно. Вот они и начинают выезжать в лес, а у нас лесные массивы вокруг городов небольшие - до беды недалеко, можно случайно убить проходящего мимо человека, - говорит Дмитрий Степанович. - Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что стрелять можно только во время охотничьего сезона, купив соответствующую лицензию, а в остальное время - в тире, на специальном сертифицированном стрелковом объекте. Их на территории края несколько.

- Правда, по сравнению с предыдущим годом в целом количество нарушений снижается, что свидетельствует об эффективности профилактической работы, - говорит начальник отделения по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД РФ по Приморскому краю Владимир РЕВА.

И еще на один факт обратили внимание специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы: только в 23 случаях хищения оружия были совершены из сейфов, в то время как имело место более 80 случаев хищений и утрат. И лишь в одном случае похитителям не удалось справиться с замком металлического шкафа, из квартиры в Кавалерово оружие было похищено вместе с сейфом.

Новый год формирует новую статистику, свидетельствующую о том, что люди не хотят учиться на чужом опыте. Так, в Уссурийске травматический пистолет «Сталкер» был похищен из легковой автомашины - злоумышленник разбил переднее стекло - а в с. Осиновка охотничье гладкоствольное ружье украли из незапертого сейфа.

На сей счет специалисты не устают повторять, что, если с использованием похищенного оружия совершено преступление, владелец может нести уголовную ответственность, особенно если он своевременно не сообщил об утрате или хищении своего оружия. С зарегистрированным в Приморском крае оружием в 2013 году совершено 6 преступлений, три - с нарезным, три - с гладкоствольным.

Как сообщил «Золотому Рогу» начальник отделения по контролю за оборотом оружия, за истекший год у населения было изъято более 3500 единиц. Основания для таких действий могут быть различным - от нарушения правил регистрации, хранения, обращения до совершения административного правонарушения, возбуждения уголовного дела или смерти бывшего владельца. Сегодня сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы совместно со службой участковых инспекторов полиции стараются не допустить перехода такого оружия сторонним лицам, из легального в незаконный оборот.

Что же касается законного оборота, то купить оружие можно в специализированных магазинах. Их на территории края насчитывается 30. Правда, перед этим необходимо пройти соответствующее обучение и сдать соответствующий зачет. (Эту услугу в крае оказывает пять учебных центров: три во Владивостоке и по одному в Находке и Уссурийске.) И только после этого, предъявив в лицензионно-разрешительное подразделение УМВД необходимый пакет документов, среди которых будет и медицинское заключение об отсутствии противопоказания для владения оружием, можно получить лицензию на приобретение оружия.