Владивосток надо сейсмозащищать

История сейсмонаблюдений в Приморском крае насчитывает всего век с «хвостиком». При этом было зафиксировано несколько 8-балльных землетрясений в Хасанском и Ханкайском районах и недалеко от Дальнегорска. В самом Владивостоке отмечалось 7-балльное землетрясение на о. Русском. Серьезных последствий они не вызвали, поскольку приходились на относительно малонаселенные территории. Тем не менее опасность, что землетрясение «попадет в точку», имеется.

Генеральный директор НПЦ «Сейсмозащита» Андрей ПЫШКИН отмечает, что землетрясение в 8,9 балла, подобное последнему в Японии, вблизи Владивостока просто невозможно.

Тем не менее проблема сейсмозащиты перед городом стоит довольно остро по той причине, что подавляющее большинство зданий в нем строилось из расчета устойчивости в шесть баллов, хотя его территория находится в зоне, подверженной 7-балльным толчкам. Кстати, отдельные территории города, с «жидкими» почвами, значительными уклонами, требуют от зданий и сооружений 8-балльной устойчивости.

Если сделать экскурс в историю, то при начале массового строительства Большого Владивостока в 1960-м г. балльность для территории города была занижена с тем, чтобы удешевить строительные расходы. Принципиально уровень сейсмозащиты выдержан для относительно небольшого круга зданий и наиболее ответственных сооружений. Что же касается жилого фонда города, то, по мнению Андрея Борисовича, он в основном соответствует 5-балльной устойчивости, поскольку надо принять во внимание довольно высокий физический износ зданий и многочисленные несанкционированные перепланировки квартир, уменьшивших прочность несущих конструкций.

Принципиально каждое здание имеет свой запас прочности, который можно определить исключительно при помощи технической экспертизы. Однако широких обследований технического состояния жилого фонда во Владивостоке в последние 20 лет не проводилось. Хотя отдельные здания обследовались с точки зрения «присуждения» им степени аварийного дома и в связи с серьезными нарушениями работы конструктива.

Что же касается цунамиопасности Владивостока, то на этот счет специалисты полагают, что для прибрежных территорий подобная угроза существует всегда, и к этому надо быть всегда готовыми. То есть должна работать система предупреждений. Известно, что территорию края за историю наблюдений посещало несколько волн цунами высотой до 3,5 метра. При этом ущерб и жертвы были незначительными. При этом для Владивостока и южного побережья края опасность оценивается значительно ниже, чем для северных берегов. Хотя известно, что несколько лет назад «шальная» волна унесла несколько жизней отдыхающих в районе бухты Шаморы (Лазурной).