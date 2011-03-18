Приморье. Вблизи «огненного кольца»

Многим приморцам звонят родные и близкие, живущие далеко от юго-восточного побережья России и, насмотревшись по телевизору угрожающих репортажей из Японии, волнуясь, спрашивают, как вы там? Мне тоже звонят и предлагают срочно покупать билеты, улетать подальше от опасности. Давайте попытаемся разобраться, так ли она велика?

Какие последствия от непрекращающихся толчков земной коры можно ожидать в Приморском крае? По мнению специалистов, их три: радиоактивное заражение территории от взрывов японских атомных станций, землетрясение вблизи или в пределах материковой части Приморья и цунами. А теперь о том, как специалисты оценивают эти риски.

О радиации

По словам руководителя Росатома Андрея КИРИЕНКО, отчитавшегося перед главой правительства Владимиром ПУТИНЫМ, ни при каком даже самом пессимистическом сценарии территория российского Дальнего Востока не будет подвержена радиоактивному заражению. Добавим, в случае, если ситуация на атомных станциях будет нормализована до смены направления воздушных переносов. В настоящее время о нашей безопасности заботится сама природа. Муссонный климат нашей территории способствует преимущественно северо-западному переносу воздушных потоков в зимний период. Летом муссон сменяется на юго-восточный.

Таким образом, по мнению ведущего сотрудника Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН к.ф-м.н. Владимира ПОНОМАРЕВА, угроза, исходящая от Японии, могла быть куда более реальной, случись землетрясения со всеми текущими последствиями летом. Так как зимой воздушные потоки направлены от материка в океан, то для побережья Дальнего Востока риски минимизированы. Конечно, добавляет ученый, в каждый конкретный момент времени складывается своя синоптическая ситуация, и это надо учитывать, тем более весной, когда наблюдается смена муссона. За то, что все обойдется, свидетельствуют наблюдения за землетрясениями. А они говорят, что повторяемость подобных крупных событий низкая, и самое крупное землетрясение в настоящий момент уже свершилось.

О цунами

Заведующая лабораторией палеогеографии ТИГ ДВО РАН, д.г.н. Надежда РАЗЖИГАЕВА, комментируя наши опасения по поводу вероятности цунами, отметила, что находки ученых подтверждают в более чем тысячелетней истории человечества наличие нескольких крупных потрясений, когда заплески цунами на территории Дальнего Востока достигали 14-20 м. Правда, такие уровни зафиксированы на Курилах. Что касается территории Приморского края, то здесь исследованиями доказано наличие трехметровых цунами, которые достигали побережья Приморья в 40-х, 90-93 годах. Самые максимальные заплески отмечены вблизи Рудной Пристани, относящиеся к сильному землетрясению 1993 года, тогда в Японии цунами смыло целый остров.

- На Южных Курилах с 1994 года не было ни одного крупного события, - говорит Надежда Разжигаева. – Вообще же палеоисследования, проведенные на Курилах, доказывают, что последние очень крупные цунами наблюдались в XVII веке. С определенной долей вероятности можно предположить, что периодичность крупных цунами в истории западного тихоокеанского пояса составляла 300 лет. Если брать летопись исторических событий за XX век, то цунами было гораздо больше, чем зафиксировано в разрезах, это японцы выделяют в своих статьях, у них проведено больше исследований, на их территории находится много низменностей, где сохранились следы цунами. Мы же только начали исследовать Южные Курилы, но уже можем сделать вывод, что в истории островов были цунами высотой 14 м.

О землетрясении и его предвестниках

В Приморском крае тоже наблюдаются землетрясения. Особенно им подвержены северные территории Сихотэ-Алиня, куда попадают такие населенные пункты, как Арсеньев и Дальнегорск. Особенность наших землетрясений в том, что их фокус находится на глубине 400-600 км, на поверхности они ощущаются слабо и даже если произошло сильное землетрясение, последствия от него не разрушительные.

Но никто не может сказать всегда ли так будет, а кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому работать над разгадкой причин землетрясений необходимо. По словам заместителя председателя ДВО РАН, член-корр. Григория ДОЛГИХ, Дальневосточное отделение РАН располагает аппаратурой, позволяющей фиксировать медленные смещения пород, которые и приводят в конечном счете к резким подвижкам, называемым землетрясениями. Это лазерные деформометры, правда, внимание к ним со стороны геофизической службы и МЧС пока незначительное. Они привыкли опираться на данные сейсмографов, фиксирующих резкие колебания.

- Мы недавно опубликовали статью, где доказываем, что лазерными деформометрами можно измерить медленные подготовительные процессы, которые происходят в земной коре и приводят к землетрясениям. Эти процессы могут длиться годами. Широко используемые сейсмографы этого не зафиксируют, не тот частотный диапазон.

Одного такого прибора, чтобы предсказать катастрофические последствия, недостаточно, их надо иметь несколько по земному шару, особенно в таких опасных регионах, как так называемое «огненное кольцо». Но и американцы, и японцы когда-то отказались от идеи предсказывать землетрясения и сделали упор на строительство сейсмостойких зданий и цунамизащитных сооружений. Как считают наблюдатели, это было сделано под давлением строительных организаций, лоббирующих свои интересы – удорожание строительства.

Но падают и сейсмостойкие сооружения. В Токио несколько лет назад во время землетрясения рухнула крепко построенная дорога, случилось это из-за резонанса. Этого могло не произойти, если бы накануне строительства проводились наблюдения медленных смещений пород под опорами, считает Григорий Долгих. Кстати, подобная опасность подстерегает строящиеся во Владивостоке мосты.

О техногенных катастрофах и неиспользуемых возможностях

Мы привыкли вспоминать о том, что кто-то где-то предлагал оборудование или технологии, помогающие избежать ЧП, когда оно уже случилось. Может, и о лазерном деформометре вспомнят, но когда? Те, кто писал и в этом году принимал краевую программу «Сейсмоопасность», пока посчитали, что можно обойтись и без них. Главный упор в программе сделан на укреплении зданий, на что выделяется несколько миллиардов рублей. Впечатление такое, что программа писалась под диктовку строительных лобби. Непонятно, по каким параметрам будут выбираться здания, требующие укрепления, ведь средств на обследование, в том числе медленных смещений пород под ними, практически не предусмотрено. Вместо предварительно проговариваемых 250 млн руб. на это ученым предложили всего 8 млн. Учитывая, что обследование серьезного объекта, как электростанция, стоит 1-2 млн руб., средств выделено всего на восемь объектов.

А между тем установлена причина разрушения аквапарка в Москве – это медленные смещения пород. Тогда погибли люди. Предполагается, что Чернобыльская авария тоже произошла из-за медленных подвижек в земной коре, она могла привести к разгерметизации труб, и как следствие падению давления, повышению температуры в реакторе и взрыву, считают эксперты.

Сейсмичность выходит, грубо говоря, на запрещенные территории – в область стабильных платформ, говорят сейсмологи, и это надо тоже учитывать.

Кстати, приборы для измерения медленных смещений горных пород заинтересовали недропользователей. ЧП в шахтах зачастую также являются последствиями таких смещений, и, если их вовремя зафиксировать, люди будут спасены.

И снова о землетрясениях

Профессор факультета Земли и Космоса в Университете штата Вашингтон, эксперт в области сейсмологии и динамических процессов внутри планеты Земля Кеннет КРИГЕР считает, что случившееся с Японией - это еще не все, новых землетрясений в тихоокеанском и в североатлантическом сейсмическом поясах следует ожидать уже в ближайшие месяцы.

– Этот район мы называем «огненным кольцом». Он включает в себя всю зону, в которой ощущались последствия японского землетрясения в виде цунами – к западу, востоку, северу и югу от Японии. А это более 50 государств, от России до Австралии и Новой Зеландии, от США и Канады до Чили. Последствия нынешнего землетрясения в Японии могли быть намного страшнее, если бы японцы не были готовы к такого рода стихийным бедствиям.

- Если сопоставить карты сейсмического районирования, которые составлялись ведущими организациями, например Институтом физики Земли, в былые годы и сейчас, вы увидите, что пояса и зоны повышенной сейсмичности возникают там, где их раньше не было, - говорит старший научный сотрудник Института динамики геосферы, геолог Борис ГОЛУБОВ.

Это значит только одно - расслабляться нельзя.