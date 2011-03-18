Генконсульство Японии благодарит приморцев за поддержку

Исполняющий обязанности Генерального консула в г.Владивостоке ХАСЭГАВА Томонори выразил глубокую признательность за теплоту и поддержку приморцев в связи с «беспрецедентным мощным землетрясением в Японии».

Сразу после землетрясение в адрес генконсульства стали приходить письма с соболезнованиями от граждан консульского округа, жители приносят к консульству цветы, пришли письма от губернатора края и председателя ЗС ПК.