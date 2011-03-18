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Японская дисциплина не повлияла на русские традиции

18 Марта 2011, 20:44 | Приморье

Посольство РФ в Токио на происходящие в Японии события реагирует с опозданием. Такое мнение выразили проживающие в Стране восходящего солнца российские граждане.

Информация на сайте посольства появляется с большими задержками, контакта с соотечественниками у дипломатов нет.

Землетрясение и цунами настигли Японию в пятницу во второй половине дня. По российской традиции это время считается уже практически уикендом. Российские чиновники не смогли нарушить ее и в дни стихийного бедствия. 12 и 13 марта, в субботу и воскресенье, находящимся в Японии гражданам России приходилось подолгу дозваниваться до посольства, так как оперативная информация на официальном посольском сайте практически отсутствовала. Служащие этого ведомства почему-то предпочитали размещать ее не у себя, а в российских СМИ, как это было, например, с телефоном «горячей линии», который сначала появился в рунете и только потом – на сайте посольства.

Как сообщили «ЗР» из Японии, россиянам приходилось с завистью смотреть на работу посольств других европейских стран. Посольство Германии, например, на следующий же день после землетрясения разослало по электронной почте уведомления о контактных телефонах и других средствах связи всем зарегистрированным в Японии немецким гражданам и разместило на своем сайте информацию для туристов. Оперативно отреагировали на события посольства США, Австралии, Южной Кореи. В российском же посольстве, по словам нашего источника, на вопрос, когда и кем будет организован вывоз желающих покинуть Японию граждан РФ, ответили: «Мы этим не занимаемся. Все вопросы к «Аэрофлоту». Звоните туда».

«Одновременно с этим от руководящих лиц страны мы слышим заявления о том, что государство, оказывается, предпринимает гигантские усилия для нашего спасения», - говорят наши сограждане, оказавшиеся в эти дни в Японии. «Может быть, они сами действительно в это верят, но на фоне слаженных действий других стран Россия выглядит весьма и весьма бледно», - заключает собеседник «ЗР».

Автор: Сергей Саяпин
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