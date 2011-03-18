Опрос "ЗР": Чем я могу помочь Японии?

Этим вопросом сегодня терзаются все приморцы, для кого трагедия, постигшая Японию, стала и личным горем...

Нас связывают с соседней страной не только узы дружбы и сотрудничества, но и многолетние человеческие, товарищеские связи. Несколько приморских городов давно поддерживают побратимские отношения. Поэтому, наверное, в крае нет сегодня человека, кто не следил бы с тревогой и надеждой за тем, как развиваются полные драматизма, боли и страданий события в Стране восходящего солнца.

Наши земляки готовы разделить с японцами все тяготы борьбы за спасение людей, за то, чтобы облегчить боль утрат, разделить тяжесть потерь и подставить плечо помощи в восстановлении еще вчера процветающей страны – с третьей в мире экономикой, глубокими культурными традициями, самой высокой продолжительностью жизни в мире.

Цветущая сакура… Чайные церемонии…Вид на Фудзияму… Дзэн… Кобэ Абэ с оправданием человеческого одиночества… Хиросима и Нагасаки – как знак… Художественный фильм семидесятых «Гибель Японии» как предчувствие. Хризантема. Хокку. Гиндза. Сакэ. «Сейко». «Тойота». Правый руль. Пошлины. Тихоокеанский бассейн. Рыба. Квоты. Браконьеры.

…Сегодняшние зловещие облака над страной, ставшей нам близкой, родной. Она совсем рядом… считанные часы хода от приморского берега российского теплохода, скоростью 17 узлов в час.

Виктор МИСЬКОВ, капитан дальнего плавания, бывший начальник Дальневосточного морского пароходства, Почетный гражданин Владивостока:

- Когда я услышал первое сообщение о землетрясении в Японии - насторожился. Но дело для страны привычное. Когда увидел по телевидению истинные масштабы бедствия – сердце дрогнуло. Я помню картины последствий землетрясения в Ниигате. Мой пароход «Армавир», на котором я был капитаном, тогда первым выскочил из полуразрушенного города. Наш экипаж был первым советским судном, которое вошло спустя несколько дней в этот же порт с грузом леса. Это была бескорыстная помощь СССР близкому соседу. Сегодняшние разрушения – просто обезоруживают: таковы их последствия. Но я, старый моряк, убежден: Приморье не оставит в беде терпящих бедствие. Как приходили нам на помощь простые японцы… Вы же помните гибель парохода «Индигирка» у берегов Хоккайдо в Японии в 1939 году? На его борту были, главным образом, заключенные Дальлага. Судно было выброшено на мель. Более 400 человек тогда были спасены благодаря самоотверженным действиям японских спасателей, моряков, рыбаков, обычных жителей… На том месте теперь монумент…

У меня и сегодня в Японии остаются друзья, коллеги, сослуживцы. Я тревожусь за них.

Мы сможем помочь нашим соседям и топливом – уже принято решение правительства, и стройматериалами. У нас есть замечательный детский лагерь «Океан» - там несколько лет назад приходили в себя после чудовищного землетрясения дети из китайской провинции Сычуань – опыт есть. У нас есть здравницы, которые могут принять пострадавших.

В нашей семье мы решили: нужна будет кровь – сдадим. Нужен будет кров – откроем двери нашего дома. Поделимся хлебом.

Моряком я совершил более 200 заходов в японские порты. В этой стране я знаю каждый причал. Пусть японцы знают: на нас они могут рассчитывать…

Сурен АРЗУМАНЯН, автомеханик, поселок Подъяпольск:

- Моя семья пережила то самое, страшное землетрясение в декабре 1988 года в Армении. Тогда рухнули Спитак, Ленинакан, Кировокан… Почти 25 тысяч моих соотечественников погибли, среди них – много моих родственников. Моя семья чудом уцелела… Первые дней десять было ощущение, что наступил конец света: нет того же света - электрического, нет воды, холод, нет еды, нет связи…

Потом пришла помощь. И первая мощная техника – бульдозеры, экскаваторы, краны – прибыла именно из Японии, которая имела опыт в борьбе со стихией. Именно японцы дали квалифицированное заключение о качестве железобетонных конструкций, из которых были сложены целые микрорайоны. Они нам оказали материальную поддержку, поддержали и морально: показывали, как преодолевать стресс и безнадежность, когда уже, казалось, не было сил сопротивляться несчастью… Не щадя себя, нас вытаскивали из ада русские и грузинские спасатели. Но самое главное: мы поняли, что мы – не одни, что весь мир тянет нам руки помощи… Это важно сейчас и для Японии. Пусть страна знает – мы не только сострадаем, сочувствуем японцам, мы готовы поделиться всем, что у нас есть. Мы, армяне, пережившие такое же горе, знаем цену участию и бескорыстию…

Там нужны сейчас автомеханики?

Елена МОРОЗОВА, кардиолог краевой клинической больницы:

- Как коренной житель Владивостока я страдаю, видя чудовищные бедствия народа страны, которую я люблю и уважаю. Которой обязана образованием моего сына и счастливыми днями своего пребывания в чудных уголках её префектур…

Как врач я понимаю весь драматизм состояния японского общества. Страна понесла чудовищные человеческие потери, тысячи раненых, растет число людей, подвергшихся облучению.

Мы до конца пока не представляем истинных масштабов катастрофы и её последствий. Но в нашей профессиональной терминологии есть понятие – отдаленные последствия. Они наступят обязательно: осиротели десятки тысяч семей. Дети потеряли родителей, родители – детей. Японцы – люди очень сдержанные, умеющие скрывать глубокие переживания…

Мы, мне кажется, не должны оставить их наедине с горем. Мы, владивостокцы, можем оказать реальную, практическую помощь: мы к Японии – ближе, чем кто-либо. Волна цунами дошла до Калифорнии, страшная картина реальности и опасной перспективы – к нам, приморцам, - первым.

Мы знаем цену радиационной опасности: помним Чажму. Поэтому должны быть готовы ко всему. В этом – наш профессиональный врачебный и гражданский долг. Японские власти, как и простые японцы, должны знать: мы – не чужие.

С Японией я связываюсь каждый день: в Токио уже много лет работает подруга моей юности. В этой стране работает и её уже взрослый сын, который ни в какую не хочет эвакуироваться на Родину: не желает, по его мнению, показать слабость. Галина и Вова посчитали, что покинуть сейчас терпящую бедствие страну – капитуляция.

Юрий РЫБАЛКИН, генеральный директор «Морской инженерной компании»:

- Я полагаю, что собирать денежные средства для Японии не нужно: страна богатая. А вот отмобилизовать население на готовность принять на время восстановления страны женщин, стариков, детей – это важно. Японские мужчины, конечно, страну не покинут. Далее. Власти Приморья непременно должны сделать выводы из этой трагедии и для себя. Извлечь необходимые уроки. Перестать слушать убаюкивающие заверения кириенок из Росатома о том, что России ничего не грозит. То, что случилось в Японии, – форс-мажор. И если дисциплинированная, грамотная страна не смогла его преодолеть, то российская расхлябанность…

Геннадий АВДЕЕВ, кандидат биологических наук:

- То, что произошло в Японии,– ужасно. Развитие ситуации – непредсказуемо. Вновь встал вопрос о целесообразности строительства атомных станций в странах, находящихся в активной сейсмозоне. Но у Японии не было выбора: нет собственных углеводородов, что и сделало страну заложницей ядерной энергетики.

В экологическом плане произошло катастрофическое разрушение прибрежного биоценоза, пострадали морские плантации по разведению беспозвоночных. Но на фоне массовой гибели людей – это лишь малая часть общей беды… Мне так кажется.

Гурам Русейшвили, соучредитель компании «ТОЯМА-КАР», по скайпу из Японии:

- Я здесь работаю с конца девяностых годов. И сейчас уезжать не собираюсь. Высокая организованность, сплоченность, дисциплина японцев доказывают, что они справятся с трагедией. Да, наш бизнес сейчас замер… Но это временные трудности. То, что мы, россияне, остаемся в стране, для японцев является большой моральной поддержкой.

Моя семья сейчас во Владивостоке. И всем своим землякам я говорю: японцы справятся с трагедией.

Фазил АЛИЕВ, президент судоходной компании «РИМСКО»:

- То, что пришлось помогать индонезийцам деньгами, продовольствием и медикаментами, закономерно: страна бедная. У японцев средств достаточно. И лишняя суета с нашими счетами-переводами-сборами одеял и так далее только могут создать людям дополнительные трудности.

Да, наш спасательный буксир «Гриф» под командованием капитана ПЛОТНИКОВА сразу после трагедии взял курс к японским берегам, на помощь экипажу российского рефрижератора «Хризолитовый», который сел на мель в результате цунами. На борту судна 15 человек. О завершении спасательной операции буду готов доложить позже.

(Фазил АЛИЕВ первым из наших земляков направил денежные средства в пострадавшую от цунами (2004 год) провинцию Индонезии Банда-Ачех. Одним из первых коллектив компании включился и в спасательные действия после разрушительного цунами в Японии. - Прим. автора.).

Когда верстался номер. Ночью доктору Е. Морозовой прислала электронную почту подруга из Токио. Компания, в которой работает Галина, настояла на том, чтобы ее семья покинула Японию, билеты до Хельсинки уже на руках...