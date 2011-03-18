www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Визовый режим для дальневосточников в АТР осложняется

18 Марта 2011, 01:13 | Приморье

С 1 апреля все виды туристических виз в Таиланд снова становятся платными, а страховки для иностранных туристов отменяются, сообщило агентство PrimaMedia со ссылкой на «Новости о Пхукете».

Министерство туризма и спорта Таиланда приняло решение не продлевать более действие программы по поддержке иностранного туризма в части двух пунктов – бесплатных виз и государственных туристических страховок. Эти меры действовали в течение 2009 и 2010 гг., чтобы поднять имидж и привлекательность туристической отрасли страны после захвата в конце 2008 г. оппозиционными силами главного столичного аэропорта Суваннапум. Теперь же туристический поток в Таиланд вышел на рекордный уровень, и в тайском правительстве решили, что более нет нужды в специальных мерах поддержки. С 1 апреля все виды туристических виз, включая Visa-on-Arrival, снова становятся платными. Сохраняются прежние тарифы, действовавшие до 5 марта 2009 года. Кроме того, прекращает работу программа бесплатного страхования иностранных туристов. Согласно этой программе каждый иностранный турист в случае стихийных бедствий и массовых беспорядков автоматически получал финансовую поддержку от Таиланда.

А власти Китая временно закрыли доступ в Тибетский автономный район для иностранных туристов. Китайские туристические агентства не принимают заявки на туры в Тибет на март. Эксперты связывают данное решение с приближающейся третьей годовщиной массовых волнений в Тибете, при подавлении которых в марте 2008 года погибли десятки людей.

Еще одним ударом для туристов-дальневосточников стало решение японских властей отменить действовавший визовый люфт для транзитных пассажиров в международном аэропорту Нарита. Если прежде пассажирам с транзитными авиабилетами можно было провести в стране 72 часа, получив транзитную визу в аэропорту, то теперь их препровождают в транзитный зал ожидания до следующего рейса. Как сообщил источник «ЗР», данное решение оказалось внезапным и для туристических фирм.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru