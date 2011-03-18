Визовый режим для дальневосточников в АТР осложняется

С 1 апреля все виды туристических виз в Таиланд снова становятся платными, а страховки для иностранных туристов отменяются, сообщило агентство PrimaMedia со ссылкой на «Новости о Пхукете».

Министерство туризма и спорта Таиланда приняло решение не продлевать более действие программы по поддержке иностранного туризма в части двух пунктов – бесплатных виз и государственных туристических страховок. Эти меры действовали в течение 2009 и 2010 гг., чтобы поднять имидж и привлекательность туристической отрасли страны после захвата в конце 2008 г. оппозиционными силами главного столичного аэропорта Суваннапум. Теперь же туристический поток в Таиланд вышел на рекордный уровень, и в тайском правительстве решили, что более нет нужды в специальных мерах поддержки. С 1 апреля все виды туристических виз, включая Visa-on-Arrival, снова становятся платными. Сохраняются прежние тарифы, действовавшие до 5 марта 2009 года. Кроме того, прекращает работу программа бесплатного страхования иностранных туристов. Согласно этой программе каждый иностранный турист в случае стихийных бедствий и массовых беспорядков автоматически получал финансовую поддержку от Таиланда.

А власти Китая временно закрыли доступ в Тибетский автономный район для иностранных туристов. Китайские туристические агентства не принимают заявки на туры в Тибет на март. Эксперты связывают данное решение с приближающейся третьей годовщиной массовых волнений в Тибете, при подавлении которых в марте 2008 года погибли десятки людей.

Еще одним ударом для туристов-дальневосточников стало решение японских властей отменить действовавший визовый люфт для транзитных пассажиров в международном аэропорту Нарита. Если прежде пассажирам с транзитными авиабилетами можно было провести в стране 72 часа, получив транзитную визу в аэропорту, то теперь их препровождают в транзитный зал ожидания до следующего рейса. Как сообщил источник «ЗР», данное решение оказалось внезапным и для туристических фирм.