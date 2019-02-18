Дальневосточный федеральный университет получит миллионы

Правительственные субсидии дадут ведущим университетам в целях повышения их международной конкурентоспособности



Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий ведущим университетам в целях повышения их международной конкурентоспособности. В перечень вузов вошел Дальневосточный федеральный университет, сообщили газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.



«В рамках нацпроекта «Образование» деньги получит 21 университет – от 123 млн до 860 млн рублей. Такая господдержка поможет увеличить число российских высших учебных заведений в топ-500 глобальных рейтингов университетов. Кроме того, это должно обеспечить приток иностранных студентов», – отметил Дмитрий Медведев на прошедшем заседании Правительства РФ.



Дальневосточный федеральный университет получит 123 млн рублей. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год.



Отметим, что всего выделено 9,9 млрд рублей для 21 российского вуза в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках приоритетного федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.