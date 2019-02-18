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Владивосток начинает готовится к Тотальному диктанту
Готовиться к Тотальному диктанту горожане смогут сразу на трёх площадках
Во Владивостоке начинаются бесплатные курсы по русскому языку, которые проводятся в рамках акции «Тотальный диктант». На курсах все желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультации филологов и повысить свой уровень грамотности.
Слушателям подготовительных курсов предстоит писать мини-диктанты и совместно с преподавателем разбирать встречающиеся в них грамматические и лексические трудности. В программу включены правила орфографии и пунктуации, характерные для текста Тотального диктанта – 2019, поэтому у слушателей будет больше шансов получить отличную оценку на диктанте.
«Подготовительные курсы Тотального диктанта уже давно стали традиционными для Владивостока. Каждый год сотни горожан садятся за парты, чтобы подтянуть свою грамотность, наша аудитория – от школьников до пенсионеров, ведь родной русский язык один для всех. Каждый, кто хочет улучшить свои навыки владения русским языком, может сделать это абсолютно бесплатно, под руководством лучших преподавателей Владивостока», – рассказал координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.
Готовиться к Тотальному диктанту горожане смогут сразу на трёх площадках – в ДВФУ, ВГУЭС и библиотеке БУК. Занятия во ВГУЭС начнутся 22 февраля и будут проходить каждую пятницу по адресу ул. Гоголя 41, аудитория 1333 с 18:30 до 20:00.
В библиотеке БУК по адресу ул. Светланская 55, занятия также начнутся 22 февраля и будут проходить каждую пятницу с 19:00 до 20:30.
В ДВФУ занятия начнутся 2 марта и будут проходить по субботам в кампусе на острове Русском, корпус D, аудитория D738, с 13:30 до 15:00.
Вход в университеты для слушателей курсов будет осуществляться без предварительной записи, однако при себе обязательно нужно будет иметь паспорт.
Напомним, что Владивосток в восьмой раз присоединится к международной акции, которая пройдет 13 апреля 2019 года в сотнях городов по всему миру. Каждый желающий сможет добровольно написать диктант, проверить свой уровень грамотности и получить консультацию филологов. Автором текста Тотального диктанта – 2019 стал российский писатель и публицист Павел Басинский.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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