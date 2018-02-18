Солнечные дети и их родители согрели всех на МедиаМасленице

У сообщества семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна в феврале родилась новая традиция! Теперь в календаре обязательных событий, которые надо отметить красным цветом, будет стоять дата и слово «Масленица».

17 февраля 2018 года дружное сообщество солнечных детей и их родителей впервые встречали Масленицу вместе. Да не просто встречали, а тщательно и организованно готовились к ней. Еще бы, ведь сотрудники благотворительного фонда «Владмама» впервые поставили перед семьями с детьми с синдромом Дауна такую важную задачу — подготовить украшения, угощения и наряды для участия в городской МедиаМасленице!

За две недели до события предпраздничная кутерьма охватила все население WhatsApp группы сообщества. Днем и ночью кипела подготовительная суета. Распределяли фронт работ и подсказывали друг другу варианты решения. Пекли блины, торты, пирожные, печенье, пироги. Раскрашивали солнышки, вырезали флажки, клеили гирлянды, шили костюмы. Радостно делились друг с другом веселыми и забавными домашними репортажами о ходе подготовки к празднику. Удивительная атмосфера семейного творчества и большой подготовки к общему празднику захватила всех, от мала до велика.

И вот день проводов зимы настал. Холодный ветер портил настроение и пытался добраться до самой глубины души. Но не тут-то было! Ведь на отдельной, уютной, окруженной высоченными кедрами площадке санатория Седанка встретились солнечные дети и солнечные родители! Жара пошла!

И развернули они Широкую Масленицу: с жаркой блинов , кипячением и розливом горячего чая, с щедрыми угощениями, зажигательными плясками, задорными песнями, с залихватскими играми и шуточными розыгрышами. Напрыгались, набегались, наелись и натанцевались — себе на радость и другим на удивление.

И дело полезное сделали — благотворительную ярмарку для детей из Екатериновского детского дома-интерната провели! 10 650 рублей на приобретение наборов для творчества собрали.

Очередное событие с участием горожан и родителей детей с синдромом Дауна проведено по инициативе благотворительного фонда «Владмама» в рамках программы «Особые дети».

Проект «Особые дети в центре внимания: создание среды социальной поддержки и сообщества семей с детьми с синдромом Дауна» реализуется в Приморском крае при поддержке Фонда Президентских грантов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.