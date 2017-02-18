Лучших водолазов региона срочно собрали в Приморье (фото)

Ежеквартальный тренировочный сбор по водолазной подготовке проводится в соответствии с планом основных мероприятий на 2017 год, в целях совершенствования практических навыков спасателей в проведении аварийно-спасательных работ с применением водолазных технологий, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Местом проведения сбора выбрано водохранилище в Черниговском районе Приморского края, куда прибыли спасатели-водолазы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Хабаровск) и его филиалов - из Находкинского, Хабаровского, Владивостокского ПСО. Всего в сборах принимают участие 38 спасателей.

Прибыв на место, спасатели подготовили снаряжение и места спусков, провели инструктаж по основным требованиям правил охраны труда на водолазных работах при тренировочных спусках со льда и подо льдом, и с 15 февраля приступили к практической отработке задач. В их числе спуски на глубину до 20 метров с сигнальным концом, отработка методов плавучести, погружение в автономном снаряжении, погружение на глубину 40 метров в шланговом снаряжении на сжатом воздухе и т.д.

Водолазы отрабатывают спуски при низких температурах, навыки подводных работ подо льдом, в условиях плохой видимости. Одно из упражнений - оказание помощи аварийному водолазу.

Сбор будет проходить до 21 февраля.

Спасатели Якутского, Амурского, Камчатского, Магаданского и Сахалинского филиалов ДВРПСО МЧС России проведут ежеквартальные тренировочные водолазные спуски по месту дислокации отрядов.