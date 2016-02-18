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В Приморском нацпарке "Земля леопарда" полным ходом идет подкормка копытных
В Приморском нацпарке «Земля леопарда» полным ходом идет подкормка копытных. Олени, косули и кабаны чувствуют себя хорошо и крайне редко используют подкормочные площадки, однако сотрудники национального парка не намерены прекращать работу в этом направлении, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщили специалисты нацпарка, подкормка копытных, основной добычи дальневосточного леопарда, ведется на территории национального парка с первого года его образования.
«Ранее из-за обильных снегопадов и возникновения наста наблюдались случаи гибели копытных, которые не могли добыть себе пищу. Благодаря проводимым на «Земле леопарда» биотехническим мероприятиям сотрудникам национального парка удается поддерживать стабильную численность пятнистого оленя, косули и кабанов», - сообщили они.
В настоящее время подкормка идет полным ходом. За последние несколько дней была произведена выкладка 120 рулонов соевой соломы. Большую часть пищи для копытных установили на специальных подкормочных площадках в центральной части национального парка, в районе села Барабаш и реки Амбы. Еще порядка 30 рулонов отвезли на самый дальний, северный участок. Кроме того, в местах выкладки соломы добавляются и зерна кукурузы. По словам сотрудников отдела лесохозяйственной службы «Земли леопарда», после двух крупных снегопадов этой зимой у копытных не возникло проблем с пропитанием.
«Важно при этом продолжать работу по подкормке. Благодаря стабильному проведению биотехнических мероприятий мы вырабатываем у копытных определенную привычку. Если на территории национального парка будет расти снежный покров или возникнут настовые явления, и для копытных настанут тяжелые времена, они, возможно, вспомнят, где находятся оставленные нами корма, и всегда смогут найти там питание», - сообщил заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по лесохозяйственной службе Георгий ЛИХАЧЕВ.
Отметим, о необходимости подкормки диких животных в лесах Приморья говорили в конце января на встрече губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с новым генеральным директором АНО «Амурский тигр» Юрием БИРЮКОВЫМ.
По словам вице-губернатора края Сергея СИДОРЕНКО, специалисты департамента охотнадзора провели анализ и выяснили, что в связи с неурожаем кедра и дуба образовался недостаток основных нажировочных кормов, которые позволяют животным запасать «резервный» жир на зиму. Именно поэтому на отдельных участках ареала амурского тигра дикие животные стали выходить к сельскохозяйственным угодьям и населенным пунктам.
Учитывая, что при снижении численности копытных возможно увеличение конфликтных ситуаций с тигром, было принято решение о подкормке животных. При поддержке администрации края центр «Амурский тигр» и Всемирный фонд дикой природы (WWF России) сформировали резервный фонд сыпучих кормов в 300 тонн. А в случае необходимости центр «Амурский тигр» готов обеспечить закуп дополнительного объема кормов, около 100 тонн.
В ходе встречи подчеркнуто также, что для здоровья копытных животных специалисты проводят их вакцинацию: в подкормку добавляется препарат для предотвращения вспышки классической чумы свиней.
«Это регулярная профилактическая мера, так как носитель этого заболевания присутствует у кабанов постоянно, важно не допустить вспышки заболевания. В этом году планируется провакцинировать около 2 тысяч кабанов», - отметил Сергей Сидоренко.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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