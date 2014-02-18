Любое новшество в сфере ЖКХ должно иметь разумные пределы - эксперт

Председатель комитета Думы города Владивостока по городскому хозяйству рассказал «Золотому Рогу» о соцнорме, безнадзорных животных и «двойных» квитанциях

Сделать работу управляющих компаний Владивостока прозрачной и понятной жителям – такую задачу ставит перед собой комитет по городскому хозяйству Думы Владивостока. По мнению председателя комитета Николая ГОЛОЯДА, прозрачность на рынке услуг ЖКХ позволит избежать ситуаций, подобных скандалу с «двойными» квитанциями и другим «коммунальным войнам». Об этом и других направлениях деятельности депутатов он рассказал в интервью «Золотой Рог».

- Сейчас у всех на слуху «двойные» квитанции, которые получили десятки тысяч собственников жилья во Владивостоке. Ситуация дважды обсуждалась на заседании комитета по городскому хозяйству. Каковы итоги?

- Узнав масштаб этой проблемы, мы решили вынести ее рассмотрение на комитет. Мы не ставим целью разобраться, кто из управляющих компаний прав, а кто виноват, но нужно понимать, как в этой ситуации работают органы местного самоуправления, прокуратура и полиция. На мой взгляд, их реакция на проблему была несколько запоздалой. Однако благодаря тому, что мы привлекли внимание к этой проблеме, более активно стала работать прокуратура. Уже проведена проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вместе с тем ситуация неоднозначна: есть дома, которые все же приняли решение перейти от одной управляющей компании к другой.

Наша главная задача - исключить повторение подобных ситуаций с «двойными» квитанциями в будущем. Мы считаем, что на уровне города необходимо продумать комплекс мер, который позволил бы оперативно предотвращать такие ситуации. Также нужно разработать нормативно-правовые акты, которые бы регламентировали порядок участия муниципалитета в общедомовых собраниях в тех домах, где есть муниципальное жилье, для этого внести необходимые изменения в положение об Управлении содержания жилищного фонда.

- В прошлом году ваш комитет разрабатывал систему критериев оценки управляющих компаний Владивостока. Что это за критерии и когда начнет работать система?

- Это объективные показатели: величина ОДН, количество приборов учета и так далее. Объективная информация по каждой компании необходима собственникам жилья для того, чтобы выбрать УК, которая работает более качественно. В интернете есть различные рейтинги «управляек», но в их объективности у меня большие сомнения.

Однако система критериев, разработанная нами, пока не заработала. Мы по-прежнему не знаем реальную картину работы управляющих компаний Владивостока, потому что они не предоставляют администрации необходимую информацию. Считаю, что в таких случаях должна быть реакция со стороны чиновников, обращения в прокуратуру, принятие мер. Это прямое нарушение требований Жилищного кодекса о раскрытии УК информации.

- Планирует ли комитет по городскому хозяйству в 2014 году возвращаться к теме обращения с безнадзорными животными? Понятно, что все решения принимаются на вышестоящих уровнях, но обращения от жителей наверняка поступают и к вам…

- Полномочия по отлову безнадзорных животных в соответствии с законодательством перешли на уровень региона. Но я считаю, что правильным вариантом будет возвращение таких полномочий, подкрепленных финансированием, муниципалитетам. Администрация края не может заниматься отловом безнадзорных животных в каждом населенном пункте, логичнее, чтобы этой работой в полном объеме занимались муниципалитеты.

- В 2013 году было сломано немало копий по поводу введения социальной нормы на электричество. Комитет по городскому хозяйству обращался к губернатору Приморского края по поводу выхода региона из пилотного проекта по соцнорме. Изменилась ли позиция депутатов сейчас?

- Позиция комитета за год не изменилась. Я считаю, что спешить с введением социальной нормы не стоит. Несколько регионов уже опробовали эту систему на себе, были как положительные, так и отрицательные отзывы. В Приморье подходить к введению социальной нормы нужно особенно осторожно: любое новшество должно иметь разумные пределы.

- Комитетом подготовлен документ, определяющий порядок сноса зеленых насаждений во Владивостоке. Для чего он необходим?

- Документ регламентирует весь порядок обращения с зелеными насаждениями в масштабе города. На сегодня экологическое законодательство – одно из самых запутанных и сложных. В случае с участками под индивидуальное жилищное строительство камнем преткновения становится количество документов, которые заявитель должен собрать для того, чтобы получить разрешение на вырубку. Зачастую стоимость оформления этих документов значительно превосходит сумму, которую необходимо уплатить непосредственно за снос зеленых насаждений. В итоге человеку проще самовольно срубить дерево, но это ведь не значит, что в городе живут одни варвары.

Депутаты комитета считают, что эта процедура излишне зарегулирована. Поэтому мы подготовили «облегченный» вариант документа для участков, предоставляемых многодетным семьям. Мы постарались по максимуму сократить перечень необходимых для вырубки насаждений на участке документов. Соответствующий проект МПА будет вскоре рассмотрен Думой.