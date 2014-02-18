В Приморье почтили память погибших воинов-афганцев

Афганистан в жизнь автора этих строк, в 1979 году (когда, собственно, началась эта десятилетняя война) пошедшего только во второй класс, входил как-то дозированно и осторожно. Одним из «градообразующих» предприятий нашего поселка был погранотряд. В какой-то момент вдруг куда-то засобирались офицеры… Взрослые начали о чем-то перешептываться с озабоченным видом… И в их кухонных разговорах все чаще слышалось слово «Афганистан»…

Как-то раз по поселку пронеслась новость, что один из пограничников, кажется старший прапорщик, сбежал из поезда, который вез сводный отряд для последующей переброски в Афганистан. Дезертирство, правда, тому не пришили, зато из армии попросили. А еще был случай: в отряде взбунтовался... оркестр. Музыкантов возмутило то, что всех берут исполнять интернациональный долг, а из оркестровых нет... Но все это было как-то далеко, и детское еще сознание нисколько не пугало.

Была у нас в школе учительница английского языка. Жена офицера-пограничника. Молоденькая красивая девушка, в которую мы, школьники, понятное дело, все сразу влюбились. Нашему классу повезло больше всех – ее назначили к нам классным руководителем. Слово «обожали», наверное, вряд ли выразит всю глубину чувств, которые мы испытывали к нашей классной. Мы знали, что ее муж в командировке в далеком Афганистане, но, повторюсь, к этим фактам тогда относились без особого трагизма. Командировка как командировка. Военный же человек.

Все изменилось в одночасье. Мир рухнул, и все стало на свои места в один из осенних дней. Война... Смерть… Гроб…

В тот день она не пришла. И мы больше не увидели ее никогда. Учителя с утра шептались о чем-то со скорбными лицами, а позже нам сообщили, что муж нашей любимой учительницы погиб «при выполнении интернационального долга». Стало понятно: этой напыщенной фразой от людей пытались скрыть настоящую войну, на которой калечат и убивают.

Как сейчас помню, стало не по себе от осознания сего факта и от тоски, что мы больше не увидим нашу классную, которая с маленьким ребенком уехала к своим родителям.

Дальше всех - и взрослых, и детей - как прорвало. Об Афгане у нас стали говорить и в школе, и в магазинах, и на работе. Каждый знал какую-то крупицу информации «оттуда», но нарисованная общими усилиями картина заставляла крепко задуматься.

Примерно в 82-83-х годах, когда наши потери в Афгане достигли пика, скрывать масштабы трагедии, в которой увязла страна, стало уже невозможно, об этом стали говорить более-менее открыто. Цинковые гробы из «братской республики» потекли полноводной скорбной рекой, занося свои проклятые волны в самые отдаленные места СССР. В соседний с нашим поселок привезли «цинк» с телом молодого героя, который только вчера окончил среднюю школу. Сколько ему было? Восемнадцать, кажется. Памятная доска на школе весит…

В прошедшие выходные мы отмечали 25-годовщину вывода советских войск из Афганистана. Конечно, уже многие воспоминания сгладились, у всех куча забот и проблем, да и целое поколение выросло, которое этого всего не знает. И слава богу! Вот только те далекие детские «афганские» воспоминания почему-то все так же ясны и трагичны. А что творится в головах ветеранов Афгана, которые смотрели смерти в глаза и теряли друзей, будучи 18-20-летними мальчишками? А о чувствах матери, не дождавшейся с той войны сына, даже и думать страшно. Да и нет такого мерила, с которым можно было подступиться к сердцу матери, жизнь которой когда-то была разбита надвое. Навсегда…

Досье "Золотого Рога": После Великой Отечественной войны в локальных войнах и военных конфликтах погиб 391 приморец, включая военнослужащих, отправленных в зоны боевых действий из нашего края: в Северной Корее - 31 человек, на острове Даманском - 58 человек, в Афганистане - 123 человека, во Вьетнаме - 3 человека, в Кампучии - 2 человека, в Таджикистане - 3 человека, в Азербайджане и Нагорном Карабахе - 2 человека, на Северном Кавказе - 169 человек.

Андрей ПУШКАРЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.