Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новогодний интернет-трафик в Приморье вырос в 3 раза
Только через одного оператора было совершено свыше 150 млн звонков
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы сети в новогодние праздники. Интернет-трафик абонентов Tele2 в Приморье вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, было совершено свыше 150 млн звонков.
В новогоднюю ночь и в рождественские каникулы сеть Tele2 в период пиковых нагрузок работала бесперебойно. В новогоднюю ночь клиенты оператора скачали более 25% всего новогоднего трафика. Приморцы активно использовали для поздравлений мессенджеры и социальные сети. Интернет-трафик абонентов Tele2 в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос в 3 раза. Такой рост трафика стал возможен благодаря техническому развитию сетей связи в регионе. Прежде всего технологии скоростного мобильного интернета в стандарте 4G.
В праздничные дни абоненты Tele2 в Приморье активно использовали голосовой сервис и совершили более 150 млн вызовов. Жители Дальнего Востока преимущественно звонили на номера России, популярными международными направлениями стали Китай, Канада,Япония. Наибольшее количество звонков было зафиксировано в преддверии наступления Нового года и в первые часы 2019 года. Традиционно жители Приморья отправляли поздравления и в виде SMS-сообщений.
Андрей Шмалев, директор приморского филиала Tele2:
«В этом году мы запустили 4G в Приморье. Во многих населенных пунктах стал доступен высокоскоростной мобильный интернет. В новогодние праздники жители Приморья активно использовали возможности передачи данных: отправляли поздравления, делились фотографиями. Мы заранее начали готовиться к высоким нагрузкам на сеть в новогодние праздники, чтобы предоставить нашим пользователям качественный и бесперебойный сервис. Сотрудники технической дирекции своевременно расширили емкость сети и каналы связи. Сегодня мы видим результаты: наши абоненты активно пользовались возможностями мобильного интернета, не потеряли актуальность и традиционные голосовые поздравления».
Новости тематики
- Новогодний интернет-трафик в Приморье вырос в 3 раза
- От Сенегала до Сингапура: где на новогодних каникулах отдохнули приморцы
- За 10 дней отдыха жители Владивостока проговорили свыше 10 млн минут только у одного оператора
- Подписка "Лицей Плюс Экзамены" поможет подготовиться школьникам Приморья к поступлению в вуз мечты
- Tele2 завершила масштабную программу по запуску сетей LTE в регионах России
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Во Владивостоке могут запустить старый и новый, необычный вид транспорта
- Приморье присоединилось к социальному проекту "Универсальный мобильный помощник"
- Все школы Приморья с 1 декабря подключат к высокоскоростному интернету
- Специалисты МФЦ пойдут по квартирам
Новости раздела
- Новогодний интернет-трафик в Приморье вырос в 3 раза
- В Приморье пройдут соревнования по робототехнике "Профессии будущего"
- В Приморье выход на акватории запрещен
- От Сенегала до Сингапура: где на новогодних каникулах отдохнули приморцы
- "Дорога памяти" начинается во Владивостоке
- Бизнес-гороскоп: Звезды советуют всем знакам остатками денег распоряжаться крайне осторожно
- Крещенское омовение можно будет совершить на Русском острове
- Услуги архива Приморского края стали доступны в режиме онлайн
- В Приморье выявлены пять тепловых аномалий
- Тихоокеанский флот получит две подлодки, которым не нужны экипажи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Невиноватый я!
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Российские банкиры пошли поперек воли Путина
- Каждый седьмой житель Владивостока подвержен этому серьезному заболеванию
- Тихоокеанский флот получит две подлодки, которым не нужны экипажи
- Приговоренные к мошенничеству - 2: Публикация "Золотого Рога" сделала уголовное дело громким
- Дерипаска пролетел мимо Владивостока
- "Сегодня стабильно только одно - швыряние инвесторов и застройщиков"
- "Аэрофлот" ввел новые правила для снятия ажиотажа по продаже льготных авиабилетов на Дальнем Востоке
- Корейцы бросили приморские стройки