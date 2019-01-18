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Новогодний интернет-трафик в Приморье вырос в 3 раза

18 Января 2019, 17:49 | Приморье

Только через одного оператора было совершено свыше 150 млн звонков

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы сети в новогодние праздники. Интернет-трафик абонентов Tele2 в Приморье вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, было совершено свыше 150 млн звонков.

В новогоднюю ночь и в рождественские каникулы сеть Tele2 в период пиковых нагрузок работала бесперебойно. В новогоднюю ночь клиенты оператора скачали более 25% всего новогоднего трафика. Приморцы активно использовали для поздравлений мессенджеры и социальные сети. Интернет-трафик абонентов Tele2 в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос в 3 раза. Такой рост трафика стал возможен благодаря техническому развитию сетей связи в регионе. Прежде всего технологии скоростного мобильного интернета в стандарте 4G.

В праздничные дни абоненты Tele2 в Приморье активно использовали голосовой сервис и совершили более 150 млн вызовов. Жители Дальнего Востока преимущественно звонили на номера России, популярными международными направлениями стали Китай, Канада,Япония. Наибольшее количество звонков было зафиксировано в преддверии наступления Нового года и в первые часы 2019 года. Традиционно жители Приморья отправляли поздравления и в виде SMS-сообщений.

Андрей Шмалев, директор приморского филиала Tele2:

«В этом году мы запустили 4G в Приморье. Во многих населенных пунктах стал доступен высокоскоростной мобильный интернет. В новогодние праздники жители Приморья активно использовали возможности передачи данных: отправляли поздравления, делились фотографиями. Мы заранее начали готовиться к высоким нагрузкам на сеть в новогодние праздники, чтобы предоставить нашим пользователям качественный и бесперебойный сервис. Сотрудники технической дирекции своевременно расширили емкость сети и каналы связи. Сегодня мы видим результаты: наши абоненты активно пользовались возможностями мобильного интернета, не потеряли актуальность и традиционные голосовые поздравления».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2  связь 



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