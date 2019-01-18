В Приморье пройдут соревнования по робототехнике "Профессии будущего"

Более 180 школьников из разных городов Дальнего Востока будут состязаться в шести дисциплинах. Ежегодные дальневосточные соревнования «Профессии будущего» откроются в субботу, 19 и 20 января, в ДВФУ.

Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, основная цель проекта – популяризация и развитие научно-технического творчества и робототехники среди детей, а также расширение у ребят знаний, необходимых для дальнейшего применения в профессиях технического профиля.

«Соревнования будут проходить в шести дисциплинах: “Танковая атака”, “Робофутбол”, “Робоволейбол”, “Робо Сумо”, “Гонка инженеров” и “Компетенции”. Состязания начнутся в субботу, а итоги будут подведены днем позже», сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Помимо самих соревнований для ребят будет организована масштабная культурно-познавательная программа. Так, участники и гости мероприятия смогут посмотреть шоу трансформеров, посетить мастер-класс по нейроинтерфейсу: управлению роботом силой мысли, пройти квест на английском языке и диагностику по отпечаткам пальцев, которая поможет выбрать направления профессиональной деятельности. Также запланирован ряд профориентационных мероприятий и экскурсия по кампусу ДВФУ.

Победители соревнований во Владивостоке представят Дальний Восток 1 и 2 мая в Нижнем Новгороде на Всероссийских соревнованиях по робототехнике и нейротехнологиям для дошкольников и школьников «ДЕТалька».

Дальневосточные соревнования «Профессии будущего» пройдут в корпусе В Дальневосточного федерального университета.

Фото – пресс-служба ДВФУ