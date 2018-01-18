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Во Владивостоке юных мультипликаторов приглашают поделиться своим "Миром на ладони"
Открытый городской конкурс детской анимации «Мир на ладони» набирает обороты в Приморье. Оргкомитет конкурса принимает работы участников в различных форматах: истории, зарисовки, социальные рекламные ролики, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Конкурс детской анимации «Мир на ладони» стартовал в конце прошлого года. Его организатором выступила школа-интернат для одаренных детей имени Н.Н. Дубинина при поддержке Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Среди задач конкурса – развитие детского творчества в области информационных технологий, создание условий для реализации потенциала современных школьников в области мультипликации, привлечение их к созданию анимационных фильмов на тему «Современные средства связи – помощники в учебе, дружбе, познании мира и творческом самовыражении».
Учащиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники детских мультстудий краевой столицы уже приступили к реализации творческих замыслов. Среди первых работ, заявленных на конкурс, есть фильмы, снятые по классическим технологиям с использованием традиционных материалов, и созданные с помощью различных компьютерных приложений. Их героями становятся не только люди, использующие современные средства связи, но и вымышленные персонажи, представители иных миров. В своих работах ребята рассуждают на тему важности и безопасности связи.
«Современный мир предоставляет огромные технологические возможности для детского творчества, -- говорит Татьяна Волкова, председатель оргкомитета, руководитель студии анимации школы-интерната для одаренных детей им. Н.Н. Дубинина.-- То, что раньше было доступно только взрослым, хорошо обученным и подготовленным людям, становится достоянием молодежи. И уже с самого раннего возраста ребята могут создавать свои нехитрые мультипликационные фильмы, используя классические и современные технологии. В течение последних лет нашем регионе открылись и успешно действуют детские мультипликационные студии. Руководство Школы-интерната для одаренных детей ВГУЭС приняло решение организовать площадку для предъявления широкой общественности результатов их работы. Именно такой площадкой и станет наш конкурс «Мир на ладони». Ведь мультфильм – это фильм. А любой фильм делается для зрителей».
Партнером фестиваля выступает компания «МегаФон». «Мы решили поддержать «Мир на ладони», потому что нам очень близка общая тематика конкурса, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». –Современные телекоммуникационные технологии действительно помогают всем нам жить и проявлять лучшие качества, и здорово, что неравнодушные люди и организации проводят конкурсы, в рамках которых юные таланты могут поделиться своими мыслями на эту тему».
Помощь конкурсу оказывает также компания «МАХ» - учредитель Приморской студии детской анимации «Анимагия». «Основной своей задачей я вижу поддержку творчества талантливой молодежи в области авторского мультипликационного кино, -- говорит ее генеральный директор Максим Кочетков. -- Важно понимать, что анимационная педагогика – новое перспективное направление, и очень хочется поддержать в развитии детские мультипликационные студии города Владивостока и Приморского края».
Конкурсные мультфильмы могут быть выполнены по любой технологии и в любых приложениях (классическая StopMotion анимация, рисованная, компьютерная анимация). Работы предоставляются в одном из популярных видеоформатов (avi, mpeg4) и размещаются на любых популярных видеохостингах или в файлохранилищах с возможностью on-line просмотра. Для участия в конкурсе школьникам необходимо разместить заявку со ссылкой на конкурсную работу. Заявки принимаются до 28 февраля, подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей пройдет 31 марта.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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