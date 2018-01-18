Владивосток будет жить по календарю событийного туризма

26 событий ожидают жителей и гостей Владивостока в 2018 году

На сайте администрации Владивостока опубликован календарь событийного туризма на 2018 год. Среди запланированных мероприятий - Международный ледовый полумарафон «Honor Vladivostok Ice Run», Фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», Тур кубка чемпионата мира по футболу FIFA-2018, Международные фестивали «Мариинский» и «V-ROX», «ASIA PACIFIC D1 Primring Grand Prix», «Гран-При «Азия Пасифик D1» по дрифту «Приморское кольцо», Кубок России по мотогонкам по классу «экстрим эндуро», международная гонка «На пределе» - «On the Edge», карнавальное шествие "День тигра" и другие.

Владивосток ожидает наплыв иностранных и российских туристов и гостей в рамках проводимых мероприятий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.