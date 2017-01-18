Молодежь с Дальнего Востока бежит в два города

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин выписал России рецепт оздоровления через мегаполисы

России следует создать 10-15 городов-агломераций, заявил глава совета фонда Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей КУДРИН, выступая на Гайдаровском форуме. По его словам, в крупных городах максимально сосредоточены ресурсы - инфраструктурные, интеллектуальные, социальные - нужно дать дополнительные возможности развития для сограждан.

«К сожалению, у нас только два города в России могут соревноваться по качеству жизни с ведущими городами мира», - сказал он. По словам Кудрина, пишет «Газета.Ru», опросы показывают: молодежь из провинции уверена, что, только переезжая в Москву или Санкт-Петербург, они приобщаются к современному качеству жизни.

«Мы должны создать на территории России, может быть, 10-15 городов-агломераций, которые будут сопоставимы на Востоке с азиатскими городами, в Европе - с западными городами», - заявил Кудрин. «Нам нужно сегодня не только поддерживать регионы, а поддерживать города, которые станут центрами новых возможностей», - заключил Кудрин.

Подобные идеи высказываются не первый раз. Еще в 2012 году нынешняя глава Центробанка Эльвира НАБИУЛЛИНА размышляла на тему неперспективности малых городов России и предлагала всячески способствовать переселению жителей из них.

А в 2014 году вице-президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил перенести офисы госкомпаний на Урал, в Сибирь и в другие регионы. Опять же с целью развития крупных городов в провинции. Однако идея эта после бурного обсуждения заглохла. Дураков менять уютные столичные гнездышки на жизнь на отшибе, как и ожидалось, не нашлось.

Насколько же полезно для России развитие десятка агломераций с многомиллионным населением? И есть ли для этого реальные возможности?

«Как я понимаю, Кудрин предлагает разместить в новых агломерациях чуть ли не все население, которое еще не попало в Москву и Санкт-Петербург, - сказал, комментируя «Газете.Ru» это предложение, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ. - Вопрос о расселении двух столиц не стоит. Это давняя история. Не раз уж возникали идеи о, якобы, нерентабельности малых городов. А в советское время, хочу напомнить, придумали некие «неперспективные деревни».

То, что сфера агломераций позволяет наиболее эффективно развивать экономику, как считает эксперт, весьма сомнительный подход. Если даже предположить, что в городах будут работать миллионы человек, разрабатывающих инновационные технологии, их кто-то должен кормить. Пока что Сколково ничего особенного экономике не дало, зато экспорт сельхозпродукции стал одним из важных источников наполнения нашего бюджета.

Как отмечает Журавлев, в чем-то эта идея Кудрина напоминает американскую стратегию переселения жителей в агломерации. Но и там это не особенно работает и вряд ли будет хорошо работать в России.

В России и без «принуждения» идет процесс перетекания населения не только из деревень и малых городов, но даже из областных центров в более крупные города-миллионники. Поэтому агломераций действительно может скоро стать больше. Но не потому, что мы так хорошо развиваем экономику, а потому, что в маленьких городах молодежь надеется, что в мегаполисах у них больше шансов преуспеть, найти более престижную и хорошо оплачиваемую работу. Зачастую эти надежды оказываются несбыточными. Но убеждаются люди в этом, когда уже бросили все у себя где-нибудь в Коврове и переехали в Нижний Новгород.

Весь мировой опыт показывает, что сами по себе агломерации не делают погоды в экономике. Самые большие агломерации существуют в Мексике. Но что-то я не слышал про бум инноваций в Мексике. Зато про низкий уровень жизни в этой стране хорошо известно.

Ежели говорить о Москве, где уровень жизни выше, чем в целом по стране, то, по словам Журавлева, просто исторически сложилось так, что в столице много людей с большими деньгами, которые дают работу остальным. То есть можно представить такую пирамиду, на вершине которой находятся богатые, от них немного перепадает и другим. Но их не так много, как принято считать. Бедных в Москве тоже хватает. Если у нас появится 15 таких столиц, это не значит, что у всех тут же повысится уровень жизни.

Ошибка таких деятелей, как Кудрин, как раз в том, что они не хотят понять: так, как в Москве, не может жить вся Россия. По крайней мере, при нынешнем устройстве экономики. Если вы где-нибудь за Уралом соберете в одном месте 10 миллионов бедных жителей, они останутся бедными, поскольку социальная структура населения останется прежней. Наоборот, многие будут жить хуже, потому что у них не будет денег даже на то, чтобы ежедневно ездить в метро.

Была неплохая идея переселить офисы госкорпораций из Москвы в областные центры. Пусть компании платят налоги там, где они работают. Но это не получается, и не потому, что компании против развития регионов. Им все равно, где платить налоги. У нас все решения, важные для крупных компаний, принимаются в Москве. И руководители госкорпораций считают, что им надо всегда находиться вблизи федерального руководства. Для них главный вид деятельности - не добыча нефти, а организация решений, необходимых для добычи нефти. А решения эти принимаются в Москве. Судьба, к примеру, «Роснефти» от губернатора Тюменской области не зависит. Хотя в виде исключения отдельные крупные компании вполне могут зарегистрироваться и за 10 тысяч километров от Москвы. Классический пример - когда господин АБРАМОВИЧ, будучи губернатором Чукотки, сам себе платил налоги в одной из своих компаний. Чукотцы до сих пор с удовольствием вспоминают этот период, поскольку были решены многие социально-экономические проблемы региона.

Проблема качества жизни в малых городах и деревнях реально существует. И решить ее, считает Журавлев, можно перераспределив налоги, оставляя больше денег в регионах. Кроме того, надо сменить нынешнюю систему управления субъектами Федерации. Почему у регионов сейчас так много коммерческих долгов? Потому что отдавать эти деньги придется когда-нибудь, через несколько лет. Губернаторы думают, что, скорее всего, отдавать долги будут уже другие, вот, дескать, пусть у них голова и болит. А надо сделать так, чтобы губернатор отвечал за все, что было сделано при нем. Конечно, уровень жизни провинции от этого все равно не сравняется с московским, поскольку столица останется самым крупным финансовым центром России, но разрыв между регионами и Москвой станет меньше.

«Подобные идеи высказывались уже не раз, - говорит вице-президент Фонда Плеханова Михаил КУЗНЕЦОВ. - Я даже не говорю, плохи они или хороши. Вопрос в том, что в приказном порядке агломерацию не создашь. Она должна постепенно, естественно складываться в течение десятилетий. Обычно агломерация формируется вокруг большого города в виде звездчатой структуры, завязанной на транспортные коммуникации. И если уж говорить об агломерациях, то логичнее говорить о том, чтобы в определенных крупных городах России создать все условия для комфортного существования. Кроме того, возникает вопрос: если мы всех жителей переселим в 15 агломераций, что делать с десятками тысяч других городов и сел? Кроме того, агломерация - это всегда сочетание городов и их пригородов. А живут они по-разному. В Москве уровень жизни выше, чем в Подмосковье. При том, что примерно половина Московской области входит в столичную агломерацию».

Вопрос создания агломераций для высказываний простой и эффектный. А вот реальное воплощение - очень сомнительно. Если до этого дойдет, то какие-то преференции на развитие агломераций могут быть выделены. Но велик риск, что остальные города и веси от этого станут еще беднее.

КСТАТИ

Самый дорогой студенченский обед в России – во Владивостоке

В России дороже всего обеды обходятся студентам на Дальнем Востоке, свидетельствует мониторинг, проведенный фондом социальной помощи студентам «СтудФонд». В рамках мониторинга было проверено 1674 места общественного питания на территории 524 вузов и ссузов (средних специальных учебных заведений) в 73 регионах.

Фонд социальной помощи студентам «СтудФонд» в конце ноября запустил мониторинг мест общественного питания на территории вузов и ссузов страны на обнаружение фактов нарушения санитарных норм и доступности питания для студентов (режим работы, стоимость комплексных обедов и др.). По итогам проверок оказалось, что в зависимости от региона России стоимость студенческого обеда может варьироваться от 160 до 300 рублей.

Так, средняя стоимость обеда в столовых вузов и ссузов Приволжского, Северо-Западного, Уральского федеральных округов составляет примерно 200 рублей. В Южном и Сибирском федеральных округах студенты платят за обед в среднем 250 рублей. Дешевле всего обеды обходятся для учащихся вузов и ссузов Северного Кавказа (в среднем 160 рублей), а дороже всего – на Дальнем Востоке (в кампусе ДВФУ во Владивостоке стоимость студенческого обеда может достигать 300 рублей).