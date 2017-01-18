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Во Владивостоке власти отменили главную крещенскую купель на Спортивной набережной

18 Января 2017, 12:15 | Приморье

В Приморье будет организовано 27 крещенских купелей. Большинство из них организовано муниципальными властями, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»

Такую цифру озвучили на пресс-конференции, которая прошла во Владивостоке. На ней присутствовали представители МЧС, медицины и епархии. По словам главного государственного инспектора ГИМС, заместителя начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Леонида Маковецкого, любой выход на лед далеко небезопасное действие, в особенности выход на морской лед. А купание в реках, где есть сильное течение, может обернутся смертельным исходом.

По словам иерея Дмитрия Брызгалова священника Покровского собора, грехи во время купания в ледяной проруби не прощаются, а прощаются они только во время исповеди. «Позитивные эмоции и легкая эйфория, которая появляется после купания в холодной проруби никак не связана с духовной благодатью», - подчеркнул священник.

Заведующая отделением гигиенического воспитания центра медпрофилактики Галина Халиман добавила, что ни в коем случае не надо идти в состоянии алкогольного опьянения, купаться в одиночку и силком запихивать людей в воду. «Прежде чем идти в прорубь, я рекомендовала бы проконсультироваться об этом с врачом, особенно людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - отметила она.

Добавим, что главная городская купель на Спортивной набережной не будет организованна, такое решение приняли в администрации города.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Крещение  праздник 



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