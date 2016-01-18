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Участников крещенских купаний во Владивостоке просят быть предельно осторожными
В связи с непогодой жителей Владивостока просят ответственно подойти к решению - нужно ли совершать ночное омовение в проруби. Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Примгидромет, во Владивостоке к вечеру ожидается усиление ветра, будут продолжаться сильные снегопад и метель.
Также на побережье отмечается плохая видимость, на акваториях - образование торосов, при этом местами наблюдается тонкий лёд.
Необходимо напомнить, что окунаться в крещенскую прорубь не является обязательным для православных верующих. Если все же решение совершить омовение принято, необходимо соблюдать все меры предосторожности.
Во избежание несчастных случаев совершать омовение можно только в специально оборудованных местах, где дежурят службы МЧС и при необходимости может быть оказана помощь спасателей.
Согласно информации Главного управления МЧС России по Приморскому краю, во Владивостоке определены несколько мест для проведения массовых крещенских купаний, список – здесь.
Также всем посетителям крещенской купели необходимо знать: в проруби необходимо быть всего несколько секунд, затем нужно надеть халат и пройти в теплое помещение или автомобиль, где сразу выпить горячего чая с медом.
Единый телефон спасательных служб - 010.
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