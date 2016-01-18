Плохая видимость и снегопад привели к многочисленным ДТП во Владивостоке

Сегодня в дежурную часть ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило 35 вызовов для оформления дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Так, в районе дома № 8 по улице Гамарника водитель автомашины Toyota Corona совершил наезд на пешехода. Девушка переходила проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

В районе остановки общественного транспорта «Городской парк» произошло столкновение трех маршрутных автобусов. На момент оформления дорожно-транспортного происшествия с поврежденными автобусами столкнулись еще два пассажирских автобуса. Все 5 автобусов подъезжали к остановке для высадки пассажиров. Сотрудники ГИБДД установили, что в результате столкновения никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины дорожно-транспортного происшествия, оформляется схема ДТП.

Гололедные явления наблюдаются на спусках и подъёмах автодорог в районе улиц Тигровая, 1-Морская, по ул. Набережная, в районе дома №12 по улице Трамвайная (поворот на улицу Шепеткова), на проспекте 100 лет Владивостоку (в районе ТЦ «Искра»).

Госавтоинспекция переведена на усиленный вариант несения службы. Для оперативного реагирования на дорожную обстановку с 06.00 на аварийно-опасные участки дорог выставлены 66 экипажей дорожно-патрульной службы.

Инспекторы ДПС помогают автолюбителям преодолеть опасные участки дорог, регулируют дорожное движение, при расчистке магистралей от снега обеспечивают прохождение снегоуборочных спецмашин в звеньях.

Водителям не рекомендуется выезжать на дороги без лишней необходимости, парковать автотранспорт таким образом, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Как сообщили «Золотому Рог» участники движения, в результате непогоды значительно ухудшилась видимость. Поэтому особую осторожность необходимо проявлять при приближении к пешеходным зонам. По всем направлениям проезжих частей наблюдается снежный накат.