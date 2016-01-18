Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Непогода во Владивостоке началась по расписанию
Сегодня,18 января, погодные условия в Приморье определяют атмосферные фронты. Снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления, метель, на дорогах снежный накат, заносы. Температура воздуха -2...-16°C.
Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Примпогода, во Владивостоке облачно, снег, временами сильный. Метель, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северный сильный. Температура воздуха -14...-16°C.
К концу дня синоптики обещают усиление ветра вплоть до ураганного. Работодателям рекомендовано отпустить сотрудников домой до начала разгула стихии.
В Уссурийске облачно, снег, во второй половине сильный. На дорогах снежный накат. Ветер северо-восточный умеренный, со второй половины дня до сильного.Температура воздуха -13...-15 °C.
Днем 19 января циклон окажется уже над островом Хоккайдо. В это время снег на юге края и во Владивостоке уже может прекратиться. Сюда начнет поступать новая порция холода. А в северной и центральной части края небольшой снег может продолжаться еще сутки.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
Новости раздела
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
- Диван - оружие пролетариата
- Владивостоку предложили Китеж-град
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Тайфунная Мекка
- Вечно крайние
- Единственный и неповторимый
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- На Дне рыбака жителей и гостей Владивостока ждет уха с секретом
- Во Владивостоке накануне Дня Рыбака школьники побывали в Дальрыбвтузе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой