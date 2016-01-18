Непогода во Владивостоке началась по расписанию

Сегодня,18 января, погодные условия в Приморье определяют атмосферные фронты. Снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления, метель, на дорогах снежный накат, заносы. Температура воздуха -2...-16°C.

Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Примпогода, во Владивостоке облачно, снег, временами сильный. Метель, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северный сильный. Температура воздуха -14...-16°C.

К концу дня синоптики обещают усиление ветра вплоть до ураганного. Работодателям рекомендовано отпустить сотрудников домой до начала разгула стихии.

В Уссурийске облачно, снег, во второй половине сильный. На дорогах снежный накат. Ветер северо-восточный умеренный, со второй половины дня до сильного.Температура воздуха -13...-15 °C.

Днем 19 января циклон окажется уже над островом Хоккайдо. В это время снег на юге края и во Владивостоке уже может прекратиться. Сюда начнет поступать новая порция холода. А в северной и центральной части края небольшой снег может продолжаться еще сутки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



