Более 250 приморцев примут участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia

IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в Приморье с 24 по 28 декабря. На конкурсные испытания более чем по 20 компетенциям уже заявилось около 250 школьников и студентов колледжей края.









Как отметили в департаменте образования и науки Приморья, площадками проведения чемпионата станут краевые профессиональные образовательные учреждения, а также подразделения приморских вузов: ДВФУ и ВГУЭС. Открытие первенства состоится 24 декабря.

«Всего по каждой компетенции уже заявилось пять и более участников. Соревнования пройдут как по 20 основным компетенциям, так и по 10 направлениям категории «Юниоры», – добавили в ведомстве.





Напомним, всероссийский союз «Молодые профессионалы» является официальным оператором международного некоммерческого движения WorldSkills International, которое направлено на повышение престижа рабочих профессий и стандартов подготовки кадров.





Важность развития движения в России подчеркнул Президент России в своем Послании Федеральному Собранию. Владимир Путин отметил растущий интерес среди молодежи к рабочим и высокотехнологичным профессиям, к профессиям будущего. Об этом говорит и тот факт, что конкурс в инженерные и специализированные учебные заведения в стране вырос в два раза.

Напомним, самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет состоялись на Сахалине. В 2018 году финал VI Национального чемпионата проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа.

Досье газеты "Золотой Рог"

Организаторами финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 выступили Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата возглавлял губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Фото Марии Кузовлевой, финал VI Национального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018, газета «Золотой Рог».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.