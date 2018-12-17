Во Владивостоке выход на лёд категорически запрещен и опасен для жизни

Несмотря на то, что сезон подлёдного лова еще не наступил, рыбаки уже выходят на неокрепший лёд в северной части Амурского залива, пренебрегая собственной безопасностью

Процесс льдообразования продолжается на территории Владивостокского городского округа. Однако лед кажется прочным только на первый взгляд, в действительности он ещё слишком тонок и ненадёжен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым. В связи с этим жителей и гостей Владивостока предупреждают: выход на лёд категорически запрещен и опасен для жизни, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала - у берега на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах и прудах лед появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоёме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.



Однако, несмотря на то, что сезон подлёдного лова еще не наступил, рыбаки уже выходят на неокрепший лёд в северной части Амурского залива, пренебрегая собственной безопасностью.



Если всё-таки вы или кто-то провалились под лёд, что необходимо предпринять:



- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;



- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;



- по-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лёд;



- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;



- если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;



- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.



Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лёд:



- вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;



- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;



- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;



- пытаясь вытащить пострадавшего, подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки; если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом;



- нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;



- за 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;



- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лёд;



- осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;



- доставьте пострадавшего в тёплое (отапливаемое) помещение (место);



- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника);



- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.



Специалисты управления ГО и ЧС настоятельно рекомендуют горожанам избегать выхода на лед. Родителям следует уделить особое внимание детям: не разрешать им гулять вблизи водоемов и рассказать об опасности, которую таит в себе непрочный лёд.



Единый телефон пожарных и спасателей: 101.



По информации Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Фото из архива