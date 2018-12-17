www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.43 р. 100 JPY: 58.49 р.
EUR: 75.39 р. 10 CNY: 96.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке выход на лёд категорически запрещен и опасен для жизни

17 Декабря 2018, 16:00 | Приморье

Несмотря на то, что сезон подлёдного лова еще не наступил, рыбаки уже выходят на неокрепший лёд в северной части Амурского залива, пренебрегая собственной безопасностью

Процесс льдообразования продолжается на территории Владивостокского городского округа. Однако лед кажется прочным только на первый взгляд, в действительности он ещё слишком тонок и ненадёжен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым. В связи с этим жителей и гостей Владивостока предупреждают: выход на лёд категорически запрещен и опасен для жизни, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала - у берега на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах и прудах лед появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоёме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Однако, несмотря на то, что сезон подлёдного лова еще не наступил, рыбаки уже выходят на неокрепший лёд в северной части Амурского залива, пренебрегая собственной безопасностью.

Если всё-таки вы или кто-то провалились под лёд, что необходимо предпринять:

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- по-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лёд;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

- если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лёд:

- вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;

- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

- пытаясь вытащить пострадавшего, подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки; если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом;

- нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

- за 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лёд;

- осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

- доставьте пострадавшего в тёплое (отапливаемое) помещение (место);

- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника);

- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Специалисты управления ГО и ЧС настоятельно рекомендуют горожанам избегать выхода на лед. Родителям следует уделить особое внимание детям: не разрешать им гулять вблизи водоемов и рассказать об опасности, которую таит в себе непрочный лёд.

Единый телефон пожарных и спасателей: 101.

По информации Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Фото из архива

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: безопасность  лед 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru