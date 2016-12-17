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В Приморье тигренка-сироту спасли от гибели и поместили в центр реабилитации

17 Декабря 2016, 19:31 | Приморье

В процессе отлова тигренка применялось специальное оборудование, которое WWF России и Центр «Амурский тигр» передали группам охотничьего надзора, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

16 декабря в селе Лазо Приморского края специалистами департамента охотнадзора и Центра реабилитации тигров успешно проведена операция по отлову тигренка, оставшегося без матери.

С момента получения информации о появлении маленького хищника в районе села Лазо сотрудники Департамента охотнадзора держали ситуацию на контроле.

«Тигренка, который стал появляться в селе Лазо без сопровождения матери-тигрицы, заметили местные жители еще 30 ноября. Наблюдение за маленьким хищником велось в течение двух недель. После того, как следы тигрицы-матери так и не были обнаружены, было принято решение его отловить. Оперативная группа сегодня, 16 декабря, в 5.00 отловила тигренка в селе Лазо на местной свалке. Это оказалась пятимесячная тигрица, ее вес 20 килограммов. Сейчас жизни и здоровью животного ничего не угрожает», – комментирует Алексей Суровый, заместитель директора Департамента охотнадзора Приморского края.

«Хорошо сработала оперативная группа по минимизации конфликтов. Тигренок отловлен своевременно. Был выдержан лимит времени для перепроверки факта нахождения в этом районе матери. К сожалению, ее не обнаружили. Поэтому и было принято решение специалистов об отлове, – говорит руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко. - В процессе отлова тигренка применялось специальное оборудование, которое WWF России и Центр «Амурский тигр» передали группам охотничьего надзора. Сейчас самое главное внимательно наблюдать за животным и начать мероприятия по реабилитации маленького хищника».

Оперативная группа  Департамента охотнадзора Приморского края

В Приморье сейчас установилась морозная погода. В Лазовском районе температура опускалась до – 25°С, поэтому тигренок-сирота вряд ли бы выжил без помощи людей.

О подробностях операции рассказывает Андрей Орел, специалист-эксперт департамента охотничьего надзора Приморского края, старший оперативной группы по разрешению конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком: «Мы получили информацию, что по свалке самостоятельно бродит тигренок. Получив разрешение на отлов от Росприроднадзора, группа по разрешению конфликтных ситуаций Департамента выехала на место и в течение двух суток вела наблюдение за маленьким хищником. В первую ночь он нас «обдурил», мы его видели, но далеко. Побоялись спугнуть. Во вторую ночь операция прошла успешно. После иммобилизации тигренок был осмотрен ветеринаром. У него небольшая травма. На одной лапке срезана подушечка. Видимо порезался о стекло, потому что жил на свалке. Внешне больше никаких  отклонений не обнаружено. Состояние еще не критическое, но ослабленное».


 

Первый завтрак для тигренка. Фото - Юлия Фоменко, WWF России.


 

Тигренок перемещен в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Фото - Юлия Фоменко, WWF России.

На верхнем фото: Перемещение тигренка из транспортировочной клетки в отапливаемый блок. Фото - Юлия Фоменко, WWF России.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: wwf  экология  амурский тигр 



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