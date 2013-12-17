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Приморье в рейтинге качества жизни уступило… Колыме
Приморский край расположился на 53-й позиции в рейтинге качества жизни, за год поднявшись вверх на три ступеньки.
На следующей строчке за Приморьем следует Камчатский край, а вот Хабаровский край расположился куда выше – 39-я позиция. Удивляет, что выше Приморья (33-я позиция) оценили Магаданскую область и Сахалин (34-я).
Приморье значительно уступает соседям по региону в таком показателе, как "уровень доходов населения". У Приморья рейтинговый балл составил 40.6 против балла в 63.8 в Магаданской области, 57.5 в Сахалинской области и 48.2 в Хабаровском крае.
Отстает Приморье и по такому показателю, как "безопасность проживания". Балл в 23.1 у нашего края, 37.8 – у Хабаровского края, 43.8 – у Сахалинской области, и (внимание!) - 54.3 у Магаданской области.
Рейтинг качества жизни, подготовленный агентством РИА Рейтинг, составлен на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. Методология по сравнению с 2012 годом усовершенствована. Для сопоставимости результатов данные прошлогоднего рейтинга пересчитаны по новой методологии. Источники: Росстат, Минздрав, Минрегион, Минфин, Банк России, Минспорт, Минобрнауки.
Рейтинг рассчитывался по 61 показателю, которые объединены в 10 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов, жилищные условия, социальная инфраструктура, экологические и климатические условия, безопасность, демография, здоровье и уровень образования, транспортная инфраструктура и освоенность территории, уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Ну так правильно, оне все, как откинуться, с Магадана к нам едут. Поэтому по безопасности Магадану и проигрываем. А че, там оне взаперти сидят, а здесь на воле гуляют. . .