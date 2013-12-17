Зима повышает работоспособность на эффективность труда каждого третьего жителя Приморского края

Служба исследований HeadHunter провела опрос и выяснила, что зима благотворно влияет на эффективность труда каждого третьего жителя Приморского края. Работники уверяют, что в этот период меньше соблазнов, поэтому они больше времени отводят работе (49%).

Как стало известно "Золотому Рогу", 37% бодрят морозные деньки, что заставляет их быть куда активнее в решении рабочих вопросов; каждого пятого холода вынуждают оставаться в офисе в обеденные часы и более усердно заниматься делами.

Тем не менее, у некоторых сотрудников работа зимой принимает вялотекущий характер, и таких ни много, ни мало 24%. Они признаются, что чувствуют себя сонными и неактивными, у них пропадает всякое желание что-то делать, а пробки на дорогах еще и провоцируют опоздания.

Несмотря на все это, лишь 4% опрошенных предпочитают брать зимой отпуск, чтобы поднять себе настроение, взбодриться и приняться за работу со свежими силами. А ведь в таком отдыхе, судя по ответам, есть масса преимуществ. Большинство (45%) проводят его в жарких странах, набираясь сил и витаминов, тем более что в этот период интересных предложений больше, а туристов – гораздо меньше (18%).

газета "Золотой Рог", Владивосток.