На борьбу с наркоманией в Приморье брошены все силы

Антинаркотическая комиссия Приморского края, возглавляемая губернатором, работает над созданием программы по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц.

На прошедшей неделе прошло заседание государственного антинаркотического комитета России под председательством директора ФСКН России Виктора ИВАНОВА. Принять участие в мероприятии смогли 79 регионов благодаря тому, что заседание проводилось в формате видеоконференции. На нем были поднят вопрос, связанный с созданием национальной системы реабилитации и ресоциализации наркобольных, а также разрабатывались планы на грядущий 2014 год.

- Одними методами силового воздействия победить наркотизацию невозможно. Наркозависимость – это «болезнь удовольствия», соответственно, наркопотребители не стремятся обращаться за помощью, - говорит начальник управления ФСКН России по Приморскому краю, генерал-майор полиции Игорь СТЕПАНЕНКО. – Поэтому вопрос организации национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации очень важен. Наркозависимые лица демонстрируют свою поведенческую модель и тем самым пропагандируют этот вредный образ жизни и вовлекают как можно большее число здоровых людей в этот порочный круг.

В своем выступление Виктор Иванов поделился неутешительными сведениями. Количество фактов сбыта наркотиков прямо пропорционально количеству потребителей. Специфика наркопреступности заключается в том, что большинство наркопотребителей является одновременно сбытчиками веществ. Ежедневно происходит колоссальное количество преступных событий по обеспечению воспроизводства наркомании и втягиванию в нее все новых молодых людей.

- В качестве примера можно привести героиновых наркоманов, которых насчитывается порядка полутора миллионов человек, - говорит Иванов. - Крайне болезненная ломка предопределяет, что человек нуждается в двух дозах ежедневно. То есть полтора миллиона наркоманов только ежедневно добывают и потребляют 3 миллиона доз, или около одного миллиарда в год. Таким образом, только героиновые наркоманы обеспечивают астрономическое число фактов розничного сбыта. Нечто подобное происходит и в среде потребителей гашиша, марихуаны и синтетических наркотиков. Госпрограмма поможет предотвратить не менее 100 миллионов факта сбыта наркотиков ежегодно.

Начальник ФСКН по Приморскому краю также сообщил, что на сегодняшний день наркотизация – основной фактор, влияющий на криминогенный фон в стране. По данным экспертов, до 70% преступлений корыстно-насильственной направленности связаны с наркотиками, и поэтому для снижения криминогенного фона необходимо существенно снизить спрос на наркотики. Декриминализацию общества необходимо проводить через денаркотизацию. Поэтому 21 ноября прошлого года президентом РФ было поручено ФСКН России совместно с рядом других ведомств подготовить проект комплексной реабилитации и ресоциализации.

Виктор Иванов рассказывает:

- Программа разрабатывалась в открытом режиме с привлечением значительного количества специалистов, помимо непосредственно антинаркотического комитета. Прежде всего, это были около двух с половиной тысяч специалистов из наркотических комиссий и порядка 15 тысяч привлеченных членов экспертного сообщества. Был востребован опыт США, Израиля и ряда других государств в проведении аналогичных реабилитационных программ. Наша программа абсорбировала все лучшее, что есть в этих наработках.

Напомним, 25 ноября губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ было проведено заседание антинаркотической комиссии Приморского края, на котором в том числе обсуждалась программа по профилактике наркомании. Как сообщила пресс-служба краевой администрации, губернатор одобрил проект, но предложил существенно дополнить его.

- Данную программу мы можем принять за основу. Но ее необходимо доработать. Нужно не просто увещевать и лечить больных, но выстраивать активное противодействие. Начать хотя бы с системы контент-фильтрации в ВУЗах. Проработать вопрос внедрения нового технического оборудования, позволяющего бесконтактным путем определить, употреблял ли человек наркотики, занимается их хранением и распространением. При этом начать нужно с групп риска, - высказался глава региона.

Сотрудники ФСКН определили цели, которые ставятся в рамках задачи: совершенствование уже имеющихся нормативно-правовых документов, которые регламентируют реабилитацию и ресоциализацию; совершенствование механизма вовлечения наркозависимых в реабилитационный процесс. «Не все больные стремятся вылечиться. Необходимо побудить их к прохождению соответствующих курсов. Для этого нужно создать все условия: соответствующее медицинское обеспечение, обеспечить качественную специализированную наркологическую помощь», - считает Игорь Геннадьевич. Он сказал, что необходимо также наладить в каждом субъекте России работу национальной системы реабилитации. В рамках антинаркотической комиссии Приморского края такая работа уже ведется.

Еще одним важным фактором станет создание патроната для лиц, успешно прошедших реабилитацию. Должна быть создана сеть реабилитационных учреждений, в том числе за счет общественных организаций, работающих в этой сфере, чтобы после реабилитации человек смог вернуться в социум и нормально себя в нем чувствовать.

Игорь Степаненко отметил, что программа рассчитана до 2020 года. В 2013-2015 год включен ряд организационных моментов, в том числе определение целевых индикаторов. 2016-2017 гг – это годы, когда программа уже должна начать работать. Планируется, что ежегодно через реабилитацию будут проходить 100 тысяч человек. На третьем этапе (2018-2020 гг) количество получивших помощь должно увеличиться до 150 тысяч. Доля лиц, успешно прошедших реабилитацию и находящихся в состоянии ремиссии более двух лет, должна превышать 30%.

Для этой программы предусмотрено финансирование за счет федерального бюджета. Однако Виктор Иванов посетовал на то, что пока государственная финансовая поддержка еще не получена, при том, что ФСКН предельно уменьшила бюджет программы до 1,8 миллиарда.

- Без финансирования мы не сумеем оздоровить наше общество и декриминализовать молодежную среду, - говорит начальник ФСКН России. - Минфин утверждает, что в стране нет денег на реабилитацию наркобольных. Субсидии нужны не ФСКН, а людям, обществу. Отказ в финансировании означает, что около 8 миллионов наркопотребителей и почти 30 миллионов их родственников и близких не получат помощь. На сегодняшний день общество само воссоздало порядка 500 неправительственных организаций, но их регулирование и администрирование остаются вне поля зрения государства.

Напомним, что антинаркотическая комиссия Приморского края функционирует с 2007 года под председательством губернатора края Владимира Миклушевского. Он уделяет повышенное внимание необходимости принятия практических мер по решению проблемы наркомании в Приморском крае. По инициативе Владимира Миклушевского программа по профилактике наркомании станет одной из частей программы «Безопасный край».

«На нас с вами лежит большая ответственность. Мы должны выработать практические меры по предотвращению проблемы наркомании в крае. Молодежь и взрослые должны заниматься спортом, а не употреблять наркотики», - так заявлял губернатор на одном из прошлых заседаний краевой антинаркотической комиссии.

Юлия ХАМАГАНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.