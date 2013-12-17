ТОФ вместе с Русским географическим обществом будут искать пропавшие корабли

Мало кого оставляют равнодушными истории о несметных сокровищах, покоящихся на дне морском, пропавших без вести кораблях и прочих тайнах морей и океанов. Однако мы, как-то, мало задумываемся над тем, что и Залив Петра Великого скрывает на своем дне множество загадочных историй затонувших кораблей, из которых найдена и изучена только весьма небольшая часть.

Совсем недавно Общество изучения Амурского края (приморское отделение Русского географического общества) и Тихоокеанский флот подписали декларацию о совместных намерениях, в которые в том числе входит важная цель – найти все утонувшие корабли, сделать их описание и защитить от вандалов.

Исторический цветмет

Обществу изучения Амурского края, старейшей научно-исследовательской организации на Дальнем Востоке, как и ТОФ было давно известно о потерпевших крушение вблизи приморских берегов кораблях. Ведь город Владивосток строился в первую очередь как военный и торговый порт. Так что нет ничего странного в том, что у берегов Приморья в разное время потонуло немало кораблей разного рода. Причем, не только военных, есть и транспортные, и пассажирские, и рыболовецкие. А после того, как в 2011 году напротив кампуса ДВФУ в двух милях от острова Русского, на глубине 32-х метров был найден миноносец №208 времен русско-японской войны, в Обществе была организована секция подводных исследований.

Роман ФАДЕЕВ, председатель секции подводных исследований, рассказал «Золотому Рогу», что неоднократные попытки обнаружить миноносец №208, предпринятые в 20 веке, не привели к успеху, и корабль пролежал на морском дне почти 107 лет.

- Наши воды создают для потонувших судов неблагоприятные условия, - пояснил Роман Фадеев (к слову, он был одним из первых, кто исследовал миноносец №208). - Железо напрочь сгнивает, остаются только латунь, бронза и медь. Поскольку миноносец потонул недалеко от берега и, в сущности, представляет собой остров из цветного металла, теперь мы стараемся защитить миноносец от разграбления, оставив в том виде, в котором он есть сейчас.

Члены общества уже подняли с миноносца части сохранившегося оборудования и оснастки корабля, всего порядка 10-12 вещей. Среди них - носовой штурвал, переговорное устройство, вентиль с торпедного аппарата, две керосиновые лампы, иллюминаторы, снаряды и патроны. У специалистов есть некоторые опасения, продержатся ли все эти находки в том виде, какими их добыли, до того момента, как в филиале музея ТОФ в Ворошиловской батарее на Русском острове будет создана соответствующая экспозиция. В настоящее время на российском Дальнем Востоке консервацией поднятых из под воды предметов не занимается ни одна организация. Свойство нашей морской воды таково, что предметы в ней сохраняются, но после поднятия на воздух буквально на глазах начинают рассыпаться. Для того чтобы этого не происходило, поднятые из-под воды предметы необходимо консервировать. Но Роман Фадеев пообещал, что рано или поздно они подготовят экспозицию из найденных артефактов.

Для того чтобы с затонувшего миноносца больше ничего не пропало, потребуется закрыть это место для погружений и постановки на якорь. На данном этапе сотрудничества Русского географического сообщества и ВМФ это является приоритетной задачей.

- Между Гидрографической службой ВМФ и Русским географическим обществом издавна существовала тесная связь, которая впоследствии прервалась. И мы пытаемся ее наладить, - говорит Роман Фадеев. – В будущем у нас есть кое-какие совместные проекты. Мы видим своей основной целью создать атлас, на котором с каждым годом увеличивалось бы количество описанных нами затонувших судов.

Залив погибших кораблей

Членом секции Юрием ВЕДЕРНИКОВЫМ уже составлена карта известных затонувших кораблей в заливе Петра Великого. Только на этой карте обозначено порядка 50 объектов. 40 из них все еще не идентифицированы. Пока что известна только примерная информация о том, какие это могут быть корабли, и строятся различные теории, при каких обстоятельствах они затонули.

Есть значительная разница между обнародованной версией затопления судна, которая впоследствии попадет в официальные документы, и его настоящей историей, о которой, быть может, знает только капитан. Дабы понять, что именно произошло с судном, надо его найти, осмотреть и описать. Затонувшее судно в качестве исторического памятника очень ценно с точки зрения изучения технологий, существовавших в кораблестроении на тот момент, когда его спустили на воду.

Взять тот же миноносец №208. Его устройство серьезно отличается от современного представления моряков о военных кораблях.

- Его некоторые конструктивные особенности могут быть не совсем понятны нам сейчас, - объясняет Роман Фадеев. Судно строили в 19 веке, и тогда люди воспринимали кораблестроение по-другому. Миноносец – это торпедный катер. Для того, чтобы он ходил быстро, ему следовало максимально облегчить корпус. Толщина корпуса – 3 мм! В экспозиции находится иллюминатор с рубки корабля, который, мало того, что весит более 10 килограммов, имеет очень необычную, по современным меркам форму. И подобных странностей довольно много.

Правда, такой корабль вряд ли может быть интересен для подводных археологов. Все его технические характеристики, прилагающиеся к нему документы вполне можно найти, если обратиться к нужным людям (или даже порывшись в сети). Предмет археологии – судно, на которое нет тактико-технических характеристик, никто не знает, как оно утонуло, как оно сюда попало и вообще что это за корабль.

После того, как корабль найден и обследован, следует присвоить ему разряд подводного памятника, а это значит – подготовить документы для управления культуры, чтобы в дальнейшем защитой судна занималось государство. Миноносец №208 вполне способен претендовать на разряд подводного памятника регионального значения. Все усложняется тем, что, по словам Романа Анатольевича, в России нет никаких правоустанавливающих документов по подводному наследию, так как не было ни одного прецедента внесения подводного объекта в реестр памятников. В настоящее время юридическая база для этого постепенно составляется.

Остовы защитит реестр

Есть основания предполагать, что в реестр памятников морского наследия может автоматически попасть каждое судно, утонувшее ранее 1946 года (в каждой стране определен свой срок). Если судно не входит в реестр памятников, то нужно позаботиться о его изучении и рациональном использовании. Как правило, таковым может быть дайвинг-туризм. И, разумеется, необходимо защитить все найденные корабли от мародеров.

Роман Фадеев сообщил, что они планируют и далее поднимать с затонувших судов артефакты, представляющие музейную ценность. Исключение составляют случаи, когда с терпящего крушение корабля не успевают спастись члены экипажа. Трогать морские могилы, перезахоранивать останки не принято. Все, что могут сделать живые для погибших в море, - оставить на судне, которое они обнаружили, специальную мемориальную табличку.

Досье "Золотого Рога"

Из «Отчета об итогах работы Министерства культуры Российской Федерации в 2011 году и задачах на 2012 год»: В настоящее время совместно с рядом заинтересованных министерств, ведомств, научных организаций и учреждений интенсивно изучается вопрос о возможности (целесообразности) присоединения Российской Федерации к Конвенции по охране подводного культурного наследия, принятой Генеральной конференцией Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 2 ноября 2001 г. в Париже.

Журнал «Морская политика России» писал в сентябре 2009 года: «Россия обладает огромным количеством памятников морского наследия, требующих немедленных действий по их сохранению. В отличие от большинства морских держав, в стране не существует скоординированной политики в отношении морского наследия. Нередко это приводит к невосполнимым утратам культурного и природного наследия и неэффективному использованию ресурсов. Необходима государственная поддержка целенаправленной деятельности по изучению, сохранению и использованию морского наследия и стимулирование развития управления в данной сфере».

Юлия ХАМАГАНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.