Приморские бизнесмены помечтали о дорогах, здоровье, дешевом жилье и отсутствии пробок

«Минувшим летом оказался в деревне, где жила еще моя бабушка, у которой я часто гостил, и до сих пор стоит ее дом. Поднялись - уже с моим внуком - на чердак, где когда-то был мой «штаб», обнаружили коробку, в которой бабушка бережно хранила мои детские рисунки, грамоты, тетрадки… Пролистывая одну из них, наткнулся на собственное сочинение, написанное около 45 лет назад. Особенно умилила первая фраза: «Если бы я был волшебником, то сделал бы так, чтобы в СССР никогда не было войны, дедушка Ленин ожил и во всем мире победила революция».

Да, нынешнее поколение 9-летних мыслит иными категориями и мечтает совсем о другом. По крайней мере, мой внук Петька первым делом выпалил, что он бы создал самозаряжающееся мобильное устройство - еще круче, чем iPhone и iPad, - заработав куда больше, чем Стив ДЖОБС. А вообще, его вдруг так зацепила тема про волшебника, что всю поездку он доставал этим вопросом всех вокруг и даже специально позвонил родителям. Его отец, посмеявшись, ответил, что сделал бы так, чтобы компания, которую он возглавляет, вышла на IPO. Мать - «заказала» себе вечную молодость без морщин и лишних килограммов. Бабушка - моя жена - размечталась о «скатерти-самобранке». «А ты, дед? Только серьезно, что бы ты сделал сейчас, окажись волшебником?» - обратился внук уже ко мне, когда поздним вечером мы сидели с ним во дворе дома и смотрели на звезды, о которых в той - городской - жизни как-то не вспоминаешь.

Чистый деревенский воздух пьянил, стрекот кузнечиков настраивал на умиротворенный лад, и я и вправду задумался о том, что бы я сделал или изменил в своей жизни, будь у меня такая волшебная возможность. Три пункта, как и в детском сочинении. Без прикрас, как на духу.

Первое - отмотав время назад, я нашел бы возможность лично попрощаться с тяжело болевшей бабушкой - моим мудрым и нежным ангелом-хранителем. Раньше мне казалось, я и так выполнил свой долг, сделав все для того, чтобы у нее были нужные лекарства, хорошие врачи (переезжать в город она наотрез отказывалась). А ей, на самом деле, нужно было просто подержать меня за руку, посмотреть в мои глаза, лично от меня услышать, что в моей жизни все хорошо, и благословить на дальнейшие «подвиги». Сейчас уже не вспомнить, чем же я тогда был занят, а раз так - значит, это было неважным. К тому же я так и не показал ей праправнука, ссылаясь на его малый возраст и плохие дороги, и она, надевая дрожащими сухими жилистыми пальцами очки, вглядывалась в фотографии на мониторе ноутбука, пытаясь определить, что в Петьке от меня.

Второе - я бы сделал так, чтобы тендеры на ремонт и строительство дорог - по крайней мере, в Приморье - выигрывали те компании, что гарантировали бы качество работы и сохранность покрытия хотя бы на десяток лет.

И, наконец, мне хотелось бы, чтобы поколение моего внука стало чуть наивнее, что ли. Чтобы, продолжая шагать в ногу с прогрессом, они не убегали далеко из детства - читали сказки, которые когда-то читали мы, смотрели те же старые добрые фильмы, в которых добро всегда побеждает зло, писали письма старому новогоднему волшебнику, караулили его приход и верили - Дед Мороз существует. Разочароваться в реалиях жизни они всегда успеют. Но эта вера в светлое и доброе, заложенная в детстве, крепко цементирует уклад дальнейшей жизни в целом». Этот монолог руководителя крупного приморского холдинга определил тему традиционного декабрьского опроса.

Мы предложили читателям «ДК» высказаться о том же. Итак, «Если бы я был волшебником…»

Ольга РОМАНОВА, главный редактор и владелица портала «Владмама.ру»:

- Сколько и кто бы ни рассуждал на эту тему - все сведется примерно к следующему: все авторы подобных размышлений, по большому счету, будут мечтать либо об искоренении человеческих пороков, либо об изменении законов природы, либо о безоговорочной победе добра над злом. Иными словами - говорить о несбыточном. Столь же несбыточном, как и сама мысль «Если бы я был волшебником». Но… Иногда хочется именно этого. Помечтать. И в этих моих мечтах о применении по назначению возможностей волшебников почему-то всегда есть место одному острому желанию. Хочу, чтобы всегда, при каждой ситуации, когда человеку приходится делать выбор, в тот самый момент, когда он принимает то или иное решение, срабатывал магнит, перетягивающий стрелку его жизненной рулетки на светлую, позитивную, добрую сторону.

Это - из разряда несбыточных желаний. Но есть и то, что вполне может быть по силам каждому из нас, вне зависимости от наличия под рукой бороды ХОТТАБЫЧА, волшебной палочки Гарри ПОТТЕРА или орешков Маленького Мука. Главное оружие тех, кто хочет в этой жизни быть настоящим волшебником, - просто осознавать, что стакан всегда наполовину полный.

Дмитрий ШИНКАРЕНКО, генеральный директор ОАО «Владхлеб»:

- Немецкому философу Людвигу Фейербаху принадлежит крылатая фраза: «Человек есть то, что он ест». В этом отношении те, кто работает в компании «Владхлеб», действительно могут считать себя «немного волшебниками». От выпускаемого ими продукта зависит хорошее здоровье и настроение сотен тысяч покупателей…

Если серьезно, моя мечта, как руководителя предприятия и жителя Приморья - чтобы потребитель не просто был спокоен за безопасность продуктов, но и был уверен в их пользе для своего здоровья. Пока, к сожалению, людей, задумывающихся об этом, немного. Но в первую очередь в расчете на них компания «Владхлеб» вывела на рынок линейку здоровых хлебов и продолжает работать над расширением ее ассортимента.

Антонина ИВАНОВА, директор кинотеатра «Владивосток»:

- Если бы я была волшебником, то сделала бы так, чтобы все дети рождались здоровыми и не было неизлечимых болезней. Чтобы каждая семейная пара смогла бы иметь детей. Чтобы все чиновники стали честными и справедливыми людьми, радеющими за общество в целом и каждого гражданина в частности.

А еще я сделала бы климат в Приморском крае немного мягче, а зимы теплее. Увеличила бы население Дальнего Востока в три раза, а цены на жилье уменьшила бы в десять раз. И конечно, вернула бы здоровье и молодость своим родителям, чтобы они могли еще долгие годы радовать нас, своих детей и внуков.

Ярослав РОЗЕНБАУМ, директор сети операционных офисов по Приморскому краю, директор операционного офиса «Владивостокский» ЗАО «Райффайзенбанк»:

- Если бы я был волшебником... Как здорово помечтать об этом, особенно перед Новым годом. Глядя сейчас за окно, где идет первый снег, я, как и большинство жителей нашего города, не испытываю ни малейшей радости, так как знаю, что будут огромные пробки, аварии и прочие сложности. Поэтому я бы хотел, чтобы первый снег автомобилисты встречали с радостью, чтобы все дорожные службы заранее были готовы к приходу зимы и она не становилась неожиданностью.

Но все-таки это мелочи, и самое большое желание, чтобы на земле больше не было несчастных детей и одиноких стариков. Будь у меня волшебная палочка, у каждого ребенка были бы любящие мама и папа, а у каждого старика - заботливые дети и внуки.

Еще бы мне хотелось, будь я обладателем волшебных сил, чтобы современная молодежь стала душевнее, больше общалась в реальной жизни, а не в социальных сетях. Когда-нибудь молодые люди поймут, что живое общение ничто не заменит, нужно лишь помочь им в осознании такой простой, но столь необходимой истины - и это, к слову, вполне нам по силам. А вообще, каждый из нас немного волшебник, нужно только научиться видеть волшебство в обыденной жизни, каждом новом дне, каждом мгновении.

Ну а если бы можно было использовать волшебство в профессиональной сфере, я бы сократил разрыв между российскими мегаполисами и периферией, чтобы и культурные, и социальные, и финансовые блага были доступны абсолютно всем. И чтобы яркие вывески «Райффайзенбанка» освещали все Приморье!

Екатерина ГОЛЬЯНОВА, первый заместитель председателя правления СКБ-банка:

- Очень хочется, чтобы мир стал толерантнее и прекратил бесконечные конфликты из-за нетерпимости друг к другу. Даже не представляю, какой силы должна быть магия, чтобы это произошло. Пока только хочется пожелать каждому быть добрее и уважать право каждого быть таким, какой он есть, не судить со своей «колокольни».

Будь я волшебником, я бы сделала жизнь наших родителей такой же интересной, активной и благополучной, как у европейских бабушек и дедушек, которые на старости лет путешествуют по миру. К сожалению, наши старики в большинстве своем на пенсии занимаются только огородом, от чего очень быстро стареют и как-то скучнеют. А представляете, если бы они могли лечиться на Мертвом море и заниматься норвежской ходьбой где-нибудь в Альпах - просто мечта!

А еще у меня есть утопическая мечта, которую можно реализовать только волшебной палочкой - чтобы в сутках было больше 24 часов. Мне и моим близким категорически не хватает времени на свои увлечения и хобби. Было бы здорово иметь возможность уделять им хотя бы час в день.

И, безусловно, мечтаю о том, чтобы СКБ-банк оказался в пятерке крупнейших банков страны. Причем для этого не нужна магия - мы уверенно растем и развиваемся. Сейчас мы входим в ТОП-40 крупнейших банков России, и наша следующая высота - войти в ТОП-30. Мы не волшебники, но очень старательно учимся.

Ирина ВЫСОЦКАЯ, консультант по построению организаций:

- Сегодня, как обычно, поехала на встречи. В центре нет ни одной пробки и места для парковки - выбирай любое. Странно, но это так! Оказывается, открылось пять многоэтажных парковок!!! Просто подарок для жителей. И еще несколько - в разных районах города. Улицы пусты и пробок нет.

Приезжаю к клиенту, а он мне радостно сообщает, что ему отдали заказ на строительство и ремонт городских дорог. И платить по контракту будут за то, чтобы эти дороги ремонтировать не нужно было минимум шесть лет.

Вечером позвонила тетя и сообщила, что наконец-то сбылась ее мечта и она будет «настоящим» врачом. В ее понимании «настоящему» врачу должны платить за то, что люди у него на участке не болеют. Как раньше вознаграждали семейных врачей: все здоровы - получи гонорар, кто-то заболел - оставайся в этом месяце без денег. И сегодня вышел новый закон о вознаграждении врачей.

Заехала вечером на заправку - и просто оторопела: бензин в 2 раза дешевле!!! Оказывается, наши нефтеперабатывающие заводы, наконец, переоснастили свое производство и количество качественного бензина с тонны нефти увеличилось. Чудеса.

Приснится же такое?!

Да-а-а… Если бы я была волшебником…

«Дальневосточный капитал», Владивосток.