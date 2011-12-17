СОГАЗ укрепляет позиции в Приморском крае

На прошлой неделе во Владивостоке состоялась презентация нового офиса Дальневосточного филиала ОАО «СОГАЗ». В этот день у особняка на Океанском проспекте, 112а было особенно оживленно: клиенты и партнеры торопились поздравить компанию с двойным праздником - новосельем и Днем рождения: в октябре Страховой Группе «СОГАЗ» исполнилось 18 лет.

Дальневосточному офису СОГАЗа чуть меньше – шестнадцать. С 1995 года он занимается в Приморье страхованием морских судов, грузов, автомобилей, имущества, ответственности, строительно-монтажных рисков, а также личным и медицинским страхованием. Число клиентов-физических лиц давно превысило 4-тысячный рубеж, а среди 850 предприятий, обслуживаемых филиалом, такие солидные компании, как «Восточный порт» и «РН-Находканефтепродукт», Группа компаний «Спектр техники» и «Приморская база тралового флота», «Тихоокеанская мостостроительная компания» и «Тернейлес». Насколько успешно идут дела, свидетельствуют цифры отчетов: по итогам 2010 года сборы филиала составили 190,3 млн рублей, выплаты - 47,43 млн рублей.

Но вернемся к новоселью. Новый просторный 4-этажный офис обладает всем необходимым для оказания полного спектра страховых услуг. В скором времени здесь откроется современный Центр клиентского сервиса, где будет проходить урегулирование убытков по имущественному, автомобильному и личному страхованию.

По словам директора филиала Юрия ШАТОВА, компания всегда стремилась развивать качественный сервис на основе самых передовых технологий, внедрять новые стандарты обслуживания. Это отмечали в поздравительных речах и гости мероприятия, среди которых были представители администрации г. Владивостока, Законодательного Собрания Приморского края, Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в ДФО, «Тихоокеанской мостостроительной компании», филиала Газпромбанка во Владивостоке, Дальневосточного федерального университета и целого ряда других известных в регионе компаний-партнеров.

Руководитель Школы экономики и менеджмента ДВФУ Виктор БЕЛКИН от имени администрации университета поблагодарил руководство филиала за эффективное сотрудничество, предупредил, что активное строительство объектов ДВФУ может повлечь за собой новый фронт работы для партнера.

Впрочем, приятных слов в адрес компании и ее руководителя было сказано немало. Заместитель генерального директора «Тихоокеанской мостостроительной компании» Константин АНДРЕЙЧЕНКО отметил, что в лице Дальневосточного филиала СОГАЗа ТМК имеет надежного партнера, являющегося несомненным лидером среди коллег по рынку. Управляющий филиалом Газпромбанка во Владивостоке Дмитрий ГУТНИКОВ напомнил о 15-летнем стратегическом партнерстве двух компаний и заверил, что этому взаимодействию придается очень большое значение. Заместитель главы г. Владивостока Наталья ЗУБОВА поблагодарила компанию за достойный вклад в развитие экономики города. А начальник Управления координации страховых программ Страховой Группы СОГАЗ Алексей ГРИДНЕВ подтвердил, что Приморье было и остается для СОГАЗа одним из ключевых регионов, поскольку компания является партнером государства по обеспечению минимизации бюджетных расходов при реализации проектов, в которых задействованы государственные инвестиции».

В частности, сегодня компания обеспечивает страховой защитой ряд саммитовских объектов, инвестирует в экономику края, участвует в благотворительных программах. И, как заверил Юрий Шатов, Дальневосточный филиал и дальше собирается работать на благо края и региона, гарантируя комплексную страховую защиту крупнейших государственных инвестиционных программ, защищая от рисков малый и средний бизнес и обеспечивая спокойствие и уверенность в завтрашнем дне рядовым приморцам, которые уже стали - или только собираются стать - клиентами компании.