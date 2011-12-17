Находка ставит на газ

Два магистральных газопровода - к Находке и Врангелю - включены в программу газификации и должны быть построены до 2015 года. Об этом «ЗР» сообщили в администрации Находкинского городского округа.

Проектом краевой программы газификации до 2017 года предусмотрено строительство магистральных газопроводов от основной ветки Сахалин - Хабаровск - Владивосток до газораспределительных станций (ГРС) во Врангеле и Находке. Газопровод до Врангеля протяженностью 168 км, согласно проекту, начнут строить в 2012-м, закончат – в 2015 году.