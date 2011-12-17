В Кавалерово назревает газовый коллапс

Пока муниципалитеты Приморья разрабатывают схемы газификации из магистрального газопровода, отдаленные села и поселки края, пользующиеся бытовым газом в баллонах, попали в цейтнот. Поставщик ОАО «Арсеньевмежрайгаз» потребовал от собственников газового оборудования провести дорогостоящие работы по диагностике и ремонту внутридомового оборудования.

Если работы не будут произведены в срок до 1 июля 2011 года, поставка газа в дома будет прекращена. Главы поселений, управляющих организаций, ТСЖ, представителей многоквартирных домов и электроснабжающих организаций обратились в администрации Кавалеровского района, чтобы решить проблему в поселках Кавалерово и Хрустальном. Собственники помещений в домах не имеют средств для оплаты этих работ и готовы отказаться от газа, но при условии обеспечения домов надежным электроснабжением. В Хрустальненском городском поселении это возможно, а в Кавалерово сетевые организации, обеспечивающие электроэнергией дома, - «Электросервис» и «ДРСК» - не только не гарантируют надежного электроснабжения газифицированных домов, но и предупреждают об аварийных отключениях всего поселения в случае увеличения электронагрузки. Ситуация тупиковая.