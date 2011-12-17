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Владивостокскую ТЭЦ-2 газифицируют в этом году

17 Декабря 2011, 18:06 | Приморье

Поступление первых объемов газа во Владивосток ожидается уже в сентябре, а уже к концу года из труб Владивостокской ТЭЦ-2 пойдет пар. Дымовая труба номер один перестанет полностью дымить, реконструкция объекта в рамках газификации будет продолжена. Кроме ТЭЦ-2 первыми потребителями газа станут объекты саммита АТЭС, расположенные на острове Русский.

Строительство магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» близится к завершению. Объект должен быть сдан в IV квартале этого года. По состоянию на 19 мая этого года из плановых 575 км газопровода по территории Приморского края уложено в траншею и засыпано 500 км. Одновременно с магистральным идёт строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Владивосток до острова Русский, с отводом на ТЭЦ-2. Из 34 км трассы сварено и засыпано в траншеи 22 км.

На очереди – муниципальные образования, где на использование природного газа планируется перевести объекты коммунальной энергетики и промышленные предприятия, сообщает пресс-служба администрации края.

В планах до 2020 года – газифицировать 502 населенных пункта в 31 муниципальном образовании. Для этого будет построена 21 газораспределительная станция, общая протяженность межпоселковых газопроводов составит 3,4 тысячи км.

Как подчеркнул губернатор Сергей Дарькин, газификация Приморского края – один из приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Приморье. Перевод мощностей ТЭЦ на использование газа позволит значительно снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, снизятся затраты ТЭЦ на топливо. Ещё один важный момент – возможность увеличить производительность станций. Это необходимо в связи со строительством новых жилых районов и промышленных объектов, которые также необходимо обеспечивать тепловой и электрической энергией.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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