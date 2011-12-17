Finam
LentaInformNews
Владивостокскую ТЭЦ-2 газифицируют в этом году
Поступление первых объемов газа во Владивосток ожидается уже в сентябре, а уже к концу года из труб Владивостокской ТЭЦ-2 пойдет пар. Дымовая труба номер один перестанет полностью дымить, реконструкция объекта в рамках газификации будет продолжена. Кроме ТЭЦ-2 первыми потребителями газа станут объекты саммита АТЭС, расположенные на острове Русский.
Строительство магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» близится к завершению. Объект должен быть сдан в IV квартале этого года. По состоянию на 19 мая этого года из плановых 575 км газопровода по территории Приморского края уложено в траншею и засыпано 500 км. Одновременно с магистральным идёт строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Владивосток до острова Русский, с отводом на ТЭЦ-2. Из 34 км трассы сварено и засыпано в траншеи 22 км.
На очереди – муниципальные образования, где на использование природного газа планируется перевести объекты коммунальной энергетики и промышленные предприятия, сообщает пресс-служба администрации края.
В планах до 2020 года – газифицировать 502 населенных пункта в 31 муниципальном образовании. Для этого будет построена 21 газораспределительная станция, общая протяженность межпоселковых газопроводов составит 3,4 тысячи км.
Как подчеркнул губернатор Сергей Дарькин, газификация Приморского края – один из приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Приморье. Перевод мощностей ТЭЦ на использование газа позволит значительно снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, снизятся затраты ТЭЦ на топливо. Ещё один важный момент – возможность увеличить производительность станций. Это необходимо в связи со строительством новых жилых районов и промышленных объектов, которые также необходимо обеспечивать тепловой и электрической энергией.
Новости тематики
- Теплотрассы ждут своего часа
- Во Всероссийском детском центре "Океан" растят будущих энергетиков
- На всей территории Приморья может наступить энергетический коллапс
- В Приморье определили рейтинг худших потребителей электроэнергии
- В Приморье стартовал отопительный сезон
- В Приморье график газификации скорректируют с учетом пожеланий муниципалитетов
- Приморские должники ОАО "ДЭК" становятся "невыездными"
- В Приморском крае строительство завода "Владивосток-СПГ" планируют начать c жилья
- В Приморье жители Хасанского района могут планировать занятость с учетом планов "Газпрома"
- Жемчужину Приморья очистят от копоти
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- Пилюля для царя
- Впервые в истории воздухоплавания состоялся перелет на воздушном шаре с острова Русский на материк
- Во Владивостоке во время ВЭФ пройдет конкурс "Краса Улицы Дальнего Востока"
- В Приморье готовятся выдавать льготную ипотеку
- В Приморье "Благое дело" и "Мегафон" собрали футболистов-чемпионов на мастер-класс
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
- Жители Владивостока и Хабаровска удивили социологов
- Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
- Владивосток выбирает приоритеты благоустройства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Дарькин развеселил рыбаков
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев