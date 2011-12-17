Одна из котельных в Надеждинском районе перешла на газ

Одна из котельных в Надеждинском районе перешла c дизельного топлива на газ. Она отапливает жилье, объекты соцкультбыта.

- Это пилотный проект, - рассказывает генеральный директор КГУП Примтеплоэнерго Александр ПАТРИН. - Установлена газовая распределительная установка, в процессе наладки - газовые горелки. Все будет работать на автоматике. В качестве оператора - один человек. А сигнал будет подаваться на компьютеризированную диспетчерскую.

Газификация объектов малой энергетики даст не только экономический эффект за счет сокращения численности персонала, но и оздоровит экологическую ситуацию.