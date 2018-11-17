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Энергетики обещают приморцам, что зимой с отоплением проблем не будет

17 Ноября 2018, 16:31 | Приморье

Примтеплоэнерго исполнит долговые обязательства перед ПАО «ДЭК»

Краевое теплоснабжающее предприятие «Примтеплоэнерго» и Дальневосточная энергетическая компания достигли договорённости и урегулировали проблему неплатежей. Об этом руководители энергетических компаний заявили на совместной пресс-конференции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».


 

После вмешательства врио губернатора Приморского края вчера КГУП «Примтеплоэнерго» произвела оплату потребленной электроэнергии в объеме 90 млн. рублей. Тем самым предприятие вошло в согласованный ранее график по обязательствам октября.

 
ПАО «ДЭК» подтвердило, что не намерено вводить ограничения поставок электроэнергии  в отношении «Примтеплоэнерго», все объекты предприятия теплоснабжающего бесперебойно снабжаются электроэнергией. До конца года будет составлен график платежей за текущее потребление, который «Примтеплоэнерго» планирует выдерживать.
 

 

Напомним, ранее Примтеплоэнерго сформировало значительную задолженность перед ПАО «ДЭК, сумма долга на 2018 год составила 106,6 млн рублей.

Фото Евгении ПРИЙМАК, "Золотой Рог".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: кожемяко  Примтеплоэнерго  энергетика  край  ДЭК 



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