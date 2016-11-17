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В Приморье на 8,7% снизилось количество пожаров
Об этом на пресс-конференции рассказал подполковник внутренней службы МЧС России Вадим КОРНИЛОВ, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«Количество пожаров за 10 месяцев 2016 года снизилось по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 8,7% или на 373 пожара. За это время в огне погибло на 32 человека меньше и на такое же число уменьшилось количество пострадавших», - рассказал Вадим КОРНИЛОВ.
Такой статистики получилось добиться в связи с профилактической работой сотрудников МЧС. В течении года постоянно проводились рейды по образовательным учреждениям, частному сектору поселений Приморья, а также происходило сотрудничество спасателей и органов муниципальных управлений.
Уменьшилось и количество автомобильных пожаров за последние 10 месяц случилось 380 пожаров, однако за этот же период прошлого года зарегистрировано 460 возгораний машин. Большинство пожаров происходит по злому умыслу поджигателей, но также автомобили загораются из-за неисправной проводки и ДТП.
За последние несколько лет в стране участились случаи возгорания из-за неправильного использования газа. В Приморье не много домов, которые используют газовые плитки всего 350 зданий. По словам представителя МЧС, газификация региона пока не проводится, а, напротив, многие газовые предприятия закрываются: оборудование устаревает, а на его обновление нет средств. Дома, раньше бывшие на газе, переводят на электричество. В настоящее время наибольшее количество газифицированных домов располагается в Уссурийске.
По словам Вадима КОРНИЛОВА, в преддверии новогодних праздников, учащается количество пострадавших от петард и салютов. В среднем за этот период в Приморском крае случается 10-15 пожаров.
Иван КРЫШАН. Фото автора.
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